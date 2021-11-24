Eşinin ilişkisini öğrenip cinayet işleyen sanık: Babam da annemi baltayla öldürmüştü

ESKİŞEHİR (DHA) - KONYA'da eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü (49), boğazını keserek öldürdükten sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde molozlar arasına saklayan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk (42), tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Eşinin yaşadığı ilişkiyi itiraf ettikten sonra 8 saat bir parkta oturduğunu belirten Şentürk, "Benim babam da aldatma mevzusu yüzünden annemi baltayla öldürmüştü" dedi.

İstanbul'da yaşayan Narin Bingöl, 6 Mart'ta İlçe Emniyet Amirliği'ni arayarak, Yunak Kaymakamlığı'nda görevli eşi Hekim Bingöl'den haber alamadığını söyledi. Araştırma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yalnız yaşayan Hekim Bingöl'ün, 5 Mart'ta evin önüne gelen 78 SH 880 plakalı otomobille ayrıldığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan polis, çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu aracın Eskişehir'e doğru gittiğini belirledi. Otomobilin ise İstanbul Maslak Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk adına kayıtlı olduğu saptandı. Polis ekiplerince İstanbul'da yakalanan Ali Şentürk, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü tartışma sonucu öldürüp, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki arazide molozların arasına gizlediğini itiraf etti. Bingöl'ün cesedi bulunduğu yerden çıkarılırken, Şentürk ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanık Şentürk'ün Hekim Bingöl'ü boğazını kesip, 10 kez bıçakladığı Adli Tıp Kurumu raporu ile tespit edildi.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.