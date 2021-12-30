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Eşini bıçaklayan kişi tutuklandı HABER

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçedeki bir okulda görev yapan ve yüzde 50 engeli bulunduğu öğrenilen karısı Derya Y.'yi (24) bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrılan Süleyman Y.(50) yakalandıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Süleyman Y'nin ifadesinde, eşiyle son günlerde şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, olay günü de tartıştıklarını iddia ettiği öğrenildi.

Olay günü çiftin çocuğunun ise cinayete şahit olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İlçedeki bir okulda görev yapan ve yüzde 50 engeli bulunduğu bildirilen D. Y. (24) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.Y. (50) arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşanmıştı.

S.Y, eşini bıçakla yaralayarak evden kaçmış ve komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.

Kadının cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumun'na gönderilmişti.

Eşini bıçaklayan kişi tutuklandı HABER

Eşini bıçaklayan kişi tutuklandı HABER

Eşini bıçaklayan kişi tutuklandı HABER

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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