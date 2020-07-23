Kendi kanı ile katilinin ismini yazmıştı! Katil eşe istenen ceza belli oldu
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Kendi kanı ile katilinin ismini yazmıştı! Katil eşe istenen ceza belli oldu

Yaralanan kadın kanıyla kendisini vuranın eşi olduğunu yazmıştıYüksel KOÇ / İstanbul DHA- ZEYTİNBURNU'nda kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Ragıp Canan hakkında, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir tehdit hile kullanarak...

23.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:52

Yaralanan kadın kanıyla kendisini vuranın eşi olduğunu yazmıştı
Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA- ZEYTİNBURNU'nda kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Ragıp Canan hakkında, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir tehdit hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede, eşi tarafından silahla yaralanan Nurtaç Canan'ın kendi kanı ile zemine "Annem, babam. Helal et. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" diye yazdığı belirtildi. Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020 tarihinde eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Ragıp Canan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Nurtaç Canan ile şüpheli Ragıp Canan'ın resmi nikahlı evli oldukları, olayın meydana geldiği 4 Haziran 2020 tarihinde de Nurtaç Canan'ın ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.
5 EL ATEŞ EDİP 'ÖLECEKSİN, GEBERECEKSİN' DEMİŞ
İddianamede, buna sinirlenen Ragıp Canan'ın eşi Nurtaç Canan'ı ittirerek zorla odaya götürdüğü, 'buradan çıkamazsın' diyerek kapının önüne geçip evden çıkmasına engel olduğu ve silahını çekerek 5 el ateş ettiği ve "Öleceksin, gebereceksin" dediği iddia edildi.
KANIYLA 'BENİ RAGIP VURDU. KURTULDUM' YAZMIŞ
Şüphelinin eşine ateş ettikten sonra evden ayrıldığı kaydedilen iddianamede, "Nurtaç Canan'ı yaralı halde evin içerisinde bırakarak evi terk ettiği, Nurtaç Canan'ın oturma odasının içerisinde yerde bulunduğu sırada kendi kanı ile zemine 'annem, babam. Helal et. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum' ibaresini yazdığı, bir süre sonra müştekinin öz oğlunun olay yerine gelerek müştekiyi hastaneye götürdüğü" belirtildi.
DAHA ÖNCE DE KAYNAR SU İLE YARALAMIŞ
İddianamede Nurtaç Canan'ın beyanına da yer verildi. Nurtaç Canan'ın eşinin daha önceki bir tartışma sonrası üzerine kaynar su dökerek kendisini yaraladığı şeklinde beyanda bulunduğu kaydedilen iddianamede, Ragıp Canan'ın eşini, "Sen benimle barışmasaydın seni bu silahla öldürecektim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi.
KAYINPEDERİNİ ARAYARAK KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ
Nurtaç Canan'ın babası Mehmet Beşir'in de ifadesine yer verilen iddianamede, "Tanık Mehmet Beşir, 'Ragıp bana senin kızını öldürdüm, kızın 16/9'daki evinde. Git cenazesini al dedi' şeklinde bilgi verdi. Müştekinin oğlu da, 'Annenin ağzını burnunu kırdım. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ambulans çağır, cesedini gidin alın' şeklinde beyanda bulundu" denildi.
39 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, Ragıp Canan'ın, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir tehdit hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Kendi kanı ile katilinin ismini yazmıştı! Katil eşe istenen ceza belli oldu

Kaynak: DHA

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