Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaş belirleyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaş belirleyecek

Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaş belirleyecek
02.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:22

Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaş belirleyecek 160 metre uzunluğunda köprü olarak bilinen ancak seyir terası amacıyla yapılan eşi benzeri olmayan 'Kırmızı köprü'nün kaderi vatandaşa soruluyor Altından su akmadığı için sosyal medyada gündem olan köprü görenlerin tepkisini çekiyor...

Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaş belirleyecek

160 metre uzunluğunda köprü olarak bilinen ancak seyir terası amacıyla yapılan eşi benzeri olmayan 'Kırmızı köprü'nün kaderi vatandaşa soruluyor

Altından su akmadığı için sosyal medyada gündem olan köprü görenlerin tepkisini çekiyor

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy: "Altında suyu olmayan köprü gibi bir takım eleştiri yapıyorlar"

TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde sahil alanında 160 metre uzunluğunda köprü olarak bilinen ancak seyir terası amacıyla yapılan eşi benzeri olmayan 'Kırmızı köprü'nün kaderini vatandaş belirleyecek.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir dönem önceki belediye başkanı Erdem Şen tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi kapsamında eşi benzeri olmayan bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde, 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen Kırmızı köprü seyir terası amacıyla yapılsa da görenlerin tepkisini çekiyor. Altından su akmadığı için sosyal medyada gündem olan köprünün kaderi bu sefer vatandaşa soruldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına fikirlerini açıklayan vatandaşlar köprünün kaderini belirleyecek. Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'un takip ettiği projeler bir araya toplandıktan sonra seyir terasının kaderi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da katıldığı bir toplantı ile belirlenecek.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, ilçenin sembol yapısının Kırmızı köprü olduğunu belirterek, "Köprü gibi görünse de seyir terası amacıyla yapıldı. 180 dönüm üzerine kurulmuş olan bir sahil parkımız var. Bitiş noktasından diğer ucunu insanların görebilmesi için yapılmış. Ancak köprü görünümünde olduğu için insanlar geldiğinde altında suyu olmayan köprü gibi bir takım eleştiri yapıyorlar. Her ilçenin bir sembol yapısı var. Bizimde kırmızı köprümüz Arsin'imizin sembol yapısı" dedi.

"Yıksak ne yapacağız"

Kırmızı köprü olarak bilinen seyir terasının kesinlikle yıkılmayacağını kaydeden Başkan Gürsoy, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile beraber insanların bu seyir terası ile ilgili düşünceleri merak ettik. Sosyal medyada güzel düşünceler, fikirler var. Olumlu, olumsuz her türlü fikre açığız. Bunları değerlendiriyoruz. Köprümüzün amacı seyir terasıdır. Bu köprü düğün fotoğrafları için çok kullanıldı. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunu halkımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu seyir terası yıkılmayacak. Yıksak ne yapacağız. Bunu yıkıp yerine başka bir şey yapmanın bir maliyeti var. Daha revize edilebilir. Üzerinde masalarla kafe tarzında insanların vakit geçirebileceği, aynı zamanda güneşin doğuşunu ve batışını denizi, maviyi, yeşili her beraber görebilecekleri bir ortam oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

"Ne yapalım, yapılmış bir kere"

Seyir terasının işlevsel hale getirilmesi için vatandaşların beklentilerini araştırdıklarını vurgulayan Başkan Gürsoy, "Biz bütün görüşlere saygılıyız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi de burada işlevsiz olarak durmasından rahatsız olmuştur. Ama biz bunu hep birlikte işlevlendirerek insanların hizmetine sunarsak eminim o da buradaki hizmeti beğenir. Biz ne yapalım yapılmış bir kere bunu yapanlardan Allah razı olsun. Kırmızı köprümüzün kaderini halkımız belirleyecek. Vatandaşların bizden beklentileri doğrultusunda buranın kaderini belirleyeceğiz. Yıkamayız. Sadece işlevsel hale nasıl getirebiliriz bunu araştıracağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi de tepki gösteriyor

Sosyal medyada bir sayfa tarafından başlatılan anket sonucu kaderi belirlenecek olan 'Kırmızı köprü' olarak bilinen seyir terası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da dikkatini çekiyor. Sayfadaki fotoğrafın altına yorum yapan Zorluoğlu, seyir terasına eşi Sevcan Zorluoğlu'nun kızdığını belirterek, "Buna bizim hanım da çok kızıyor. Sait Başkanım bunu bir halkımıza soralım" ifadelerini kullandı. Başkan Gürsoy da, "Tabi başkanım biz de o şekilde düşünüyoruz, anket başladı güzel fikirler de var. Malum süreci atlattıktan sonra bir araya gelerek bu yorumları ele alırız inşallah. Yengeye selamlar aman kızmasın" yanıtını verdi. İlginç fikirlerin ortaya çıktığı ankette bazı vatandaşlar seyir terasının yıkılmasını isterken, bazıları ise köprünün kafe olarak kullanılmasını istiyor.

Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaş belirleyecek

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haber
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haber
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Haber
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Haber
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Seda Sayan Ebru Şallı Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın İzmir Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaş belirleyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 14:47:09. #1.15#
title