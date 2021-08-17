Esgin'den Bursa Havaalanına yeni ek sefer müjdesi
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Esgin'den Bursa Havaalanına yeni ek sefer müjdesi

Esgin'den Bursa Havaalanına yeni ek sefer müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Yenişehir Havaalanında yüksek doluluk oranlarıyla birlikte Erzurum, Muş ve Trabzon uçuşlarına yeni ek seferlerin konulduğu müjdesini verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Yenişehir Havaalanında yüksek doluluk oranlarıyla birlikte Erzurum, Muş ve Trabzon uçuşlarına yeni ek seferlerin konulduğu müjdesini verdi.

Pandemi sürecindeki normalleşmeyle birlikte yeniden uçuşlara açılan Bursa Yenişehir Havaalanında tüm uçuşlarda yüksek doluluk oranlarının yakalanmasıyla birlikte Erzurum, Muş ve Trabzon uçuşlarına yaz dönemi yeni ek seferler konularak sefer sayıları arttırıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, müjdeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Esgin, "Teşekkürler Bursa" başlığıyla paylaştığı mesajında şu bilgileri verdi: "Pandemi döneminde 14 ay kapalı kalan Bursa Yenişehir Havaalanından uçuşları normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlatmıştık. Yeniden uçuşlara açılan havaalanımızda ek seferlerle birlikte haftanın her günü uçuş var. Erzurum, Trabzon ve Muş uçuşlarımızdaki yüksek doluluk oranları yeni ek seferlerin konulmasında etkili oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesinin her uçuş öncesi ve sonrasında Bursa kent merkezinden uygun fiyatlı yapmış olduğu transferlerle havaalanı ulaşımına kolaylık sağladı. Öncelikli olarak ulaşımlarında Bursa Yenişehir Havaalanımızı tercih eden hemşehrilerimize ve yüksek doluluk oranlarının artmasında emeği olan Erzurum, Muş ve Trabzon hemşehri derneklerimize teşekkür ediyorum. Mevcut uçuşların arkasında durarak ve doluluk oranlarımızı arttırarak dönemsel ek seferleri kalıcı hale getirebiliriz. Öncelikli hedefimiz Diyarbakır ve Gaziantep uçuşlarına bir an önce başlamaktır. Ayrıca Adana, Elazığ, Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Kars, Van, Ağrı, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Antalya ve Kıbrıs olmak üzere yeni uçuşlar elde etmemiz mümkün olacaktır. 3 milyon kişinin yaşadığı sosyal ve ekonomik yönden Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden birisi olan Bursa, sadece yurt içi uçuşlarla değil yurt dışı bazı destinasyonlara da uçmak suretiyle daha ulaşılabilir kent olma vizyonunu gerçekleştirecektir. Biz, Bursa'ya inanıyoruz." - BURSA

Esgin'den Bursa Havaalanına yeni ek sefer müjdesi
Esgin'den Bursa Havaalanına yeni ek sefer müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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