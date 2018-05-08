Eser Yenenler Yeni Sevgilisiyle Gittiği Düğünde Eski Sevgilisiyle Pişti Oldu

İbrahim Büyükak uzun süredir birlikte olduğu Nurdan Beşen'le geçtiğimiz pazar günü nikah masasına oturdu. Çiftin düğün törenine ailesi ve yakın dostları katıldı.

KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI

Eser Yenenler 2016 yılında sosyetik güzel Dila Tarkan'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.

Eser Yenenler ve eski sevgilisi Dila Tarkan

PİŞTİ OLDU

Bir süredir 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız'la birlikte olan Eser Yenenler, Üç Adam ekibinden yakın dostu İbrahim Büyükak'ın düğününde şoke oldu. Yenenler, eski sevgilisi Dila Tarkan'la göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.

NİSPET YAPTI

Düğünde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Berfu Yıldız, adeta nispet yaptı. Yıldız, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları kalp koyarak paylaştı.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız;