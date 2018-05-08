Eser Yenenler Yeni Sevgilisiyle Gittiği Düğünde Eski Sevgilisiyle Pişti Oldu
İbrahim Büyükak'ın pazar günü düzenlenen düğün törenine yeni sevgilisi Berfu Yıldız'la katılan Eser Yenenler, eski sevgilisi Dila Tarkan'la burun buruna geldi.
İbrahim Büyükak uzun süredir birlikte olduğu Nurdan Beşen'le geçtiğimiz pazar günü nikah masasına oturdu. Çiftin düğün törenine ailesi ve yakın dostları katıldı.
KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI
Eser Yenenler 2016 yılında sosyetik güzel Dila Tarkan'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.
PİŞTİ OLDU
Bir süredir 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız'la birlikte olan Eser Yenenler, Üç Adam ekibinden yakın dostu İbrahim Büyükak'ın düğününde şoke oldu. Yenenler, eski sevgilisi Dila Tarkan'la göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.
NİSPET YAPTI
Düğünde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Berfu Yıldız, adeta nispet yaptı. Yıldız, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları kalp koyarak paylaştı.
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız;
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bu evini partiye öevirmemişmşydi candan kardeşler falan kim böyle biriyle sevgili olurki yazık zülüyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam çirkin noktaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kızlar çok midesizlerCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ŞÖHRET PARA OLDUMU AŞKTA ÇOK DOSTTA İSTEDİYİN KADAR ÇİÇEK SULA OÇİÇEKLER SANA KÜSMEZ HERGÜN BİR ÇİÇEK SULARSIN ŞÖHRET PARA OLDUMU ETRAFIN GÜL BAHÇESİ OLUR SULA ÇİÇEKLERİ SULA ESER ESER DOĞARKEN YÜZÜNE GÜNEŞ DOĞMUŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu ayı da olupta bizde olmayan ne var ? bu kızlar para peşinde oldugu sürece seks objesi olmayı hakediyorlar. dünde agaoglu 18 lik hatunu yiyordu. karılar para, adamlar delik peşinde.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır