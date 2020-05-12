Esenyurt Zabıtası pazar yerlerinde denetimlerini artırdı
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Esenyurt Zabıtası pazar yerlerinde denetimlerini artırdı

Esenyurt Zabıtası pazar yerlerinde denetimlerini artırdı Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında giyim, ayakkabı, oyuncak gibi ürünlerin satışının serbestleşmesiyle birlikte pazar yerlerinde kontrolleri artırdı.

Esenyurt Zabıtası pazar yerlerinde denetimlerini artırdı
12.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:28

Esenyurt Zabıtası pazar yerlerinde denetimlerini artırdı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında giyim, ayakkabı, oyuncak gibi ürünlerin satışının serbestleşmesiyle birlikte pazar yerlerinde kontrolleri artırdı. Maskesiz girişe izin vermeyen ekipler, sosyal mesafenin korunabilmesi için pazarların giriş ve çıkışlarını ayırdı.

Esenyurt Belediyesi, salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için tedbirlerini artırarak devam ettiriyor. İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs ile mücadele kapsamında 11 Mayıs tarihinde yayımladığı genelgeye göre denetimlerini sıklaştıran Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarını ayırarak maskesiz gelen vatandaşların alana girişine izin vermiyor. Pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimler ile Esenyurtluların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayan ekipler, pazar esnafına maske ve eldiven dağıtarak, vatandaşlara ürünleri seçmeden almaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Pazar giriş ve çıkışları ayrıldı

Ekipler, pazarlarda temel gıda malzemelerinin yanı sıra, giyim, ayakkabı, çanta, züccaciye, oyuncak gibi ürünlerin satışının serbestleşmesiyle birlikte, ilçedeki tüm açık ve kapalı pazar yerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla pazarlarda giriş ve çıkışları ayıran ekipler, maskelerini takan ve giriş kapılarına kurulan el dezenfektanı ünitesinde ellerini dezenfekte eden vatandaşların pazara girişini sağlıyor.

Tezgahlar arası mesafeler belirlendi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İlçe Hıfzıssıhha kurulunun yayımladığı, mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı gereği, sarı çizgi uygulaması yapılarak tezgah arası mesafeler belirlendi. Esnafın tezgah sayısına göre tahta azaltarak satış yapabileceğini söyleyen zabıta memuru Ahmet Kabadayı, "Son yayımlanan Esenyurt İlçe Hıfzıssıhha kurulunun kararı gereği pazarlarımızda dezenfektan ünitelerimiz mevcut. Genelgeler çerçevesinde maske ve eldiven kontrollerimiz devam etmektedir. Pazarda tüm esnafın gelmesinden dolayı tezgah aralıklarında mesafeyi düzenliyoruz. Belediyemizin aldığı karar gereği de tahta sayılarında azaltmaya gidildi. Esnafa bu uygulamayı tebliğ ederek numaralar verdik. Haftaya bunların kontrollerini sağlayacağız" dedi.

Esenyurt Zabıtası pazar yerlerinde denetimlerini artırdı

Kaynak: İHA

Manşet

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