Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş
Esenyurt'ta plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobilin sürücüsü, sokakta yürüyen Azerbaycan uyruklu kişiye kurşun yağdırıp olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra hırsını alamayıp geri dönen saldırgan bir kez da ateş açmaya kalktı ancak bu kez tabancası tutukluk yaptığı için girişimi sonuçsuz kaldı. Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu şahıs kanlar içerisinde kalırken o anlar kameralara yansıdı.
ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt Battalgazi Mahallesinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı. Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı.
Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere saldırganın otomobille geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha sonra tekrar gelip yaralıya yeniden tabancayla saldırıp, kaçtığı anlar yansıdı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri