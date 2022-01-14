Esenyurt'ta halı sahada evlilik teklifi sürprizi

Esenyurt'ta bir vatandaş halı sahada arkadaşları ile futbol oynadığı sırada kendisini izleyen kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Maç sırasında sakatlanmış gibi davranan genç, kendisine yardım etmek için sahaya giren kız arkadaşına diz çökerek yaptığı sürpriz teklif, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Süleymaniye Mahallesi'nde arkadaşları ile beraber halı saha maçı yapan Yasin Şeker, kendisini izlemeye gelen kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Maç sırasında sakatlanmış gibi yapan Şeker'e yardım için gelen kız arkadaşı, yakılan meşaleler ile birlikte aldığı teklif karşısında şoke oldu. Yaşanan o anlar ise Şeker'in arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Yan taraftaki halı sahadan bile alkışladılar"

Yaptığı sürpriz teklif hakkında konuşan Yasin Şeker "Arkadaşlar arasında böyle bir plan yaptık. Halı sahada maç esnasında arkadaşım beni sakatlıyormuş gibi bir hareket yaptı. Ben de kendimi bilerek yere bıraktım. Kız arkadaşım da maçı izliyordu. Arkadaşlarım etrafıma toplandı ve nasıl olduğumu sordular. Kız arkadaşım sahada yanıma geldi ve arkadaşlarım daha önce getirdikleri meşaleleri yaktılar. Sonrasında evlilik teklifi ettim, o da kabul etti. Kendisi ile 4 yıllık bir beraberliğimiz var. İkimiz de heyecanlıydık yan taraftaki halı sahadan bile alkışladılar. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Allah izin verirse bu yaz düğünümüz var" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet