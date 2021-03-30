Esenyurt'ta 'boksörüm' diyerek saldırdığı iddia edilen sporcu suç duyurusunda bulundu

Esenyurt'ta, 'Ben Boksörüm' diyerek insanlara saldırdığı iddia edilen lisanslı sporcu Doğukan Gürünlüoğlu, kendisine iftira atıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Esenyurt 'ta, 'Ben Boksörüm' diyerek insanlara saldırdığı iddia edilen lisanslı sporcu Doğukan Gürünlüoğlu, kendisine iftira atıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin eski olduğunu ve kavga nedeninin ev sahiplerinin kapılarına tahsilatçı yollaması olduğunu söyleyen boksör, "Benim yıllarca emek verdiğim dereceler elde ettiğim sporcu kariyerimi bu şekilde ağızlarına alarak küçük duruma düşürdüler" dedi.

Olay, 4 ay önce Esenyurt'un Akevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, ev sahipleri 2 ay kiralarını aksatmaları üzerine Gürünlüoğlu ailesinin yaşadığı eve adam yolladı. Evlerinin önünde kendilerine hakaret edilmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğukan ve ablası Tuğçe Gürünlüoğlu bugün Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na gelerek, suç duyurusunda bulundu.

"EV SAHİBİMİZ TAHSİLATÇI YOLLADI"

Ev sahiplerinin kapılarına kira parasını almak için adam yolladığını söyleyen Doğukan Gürünlüoğlu, "Öncelikle tarafıma yapılan asılsız suç görüntüleriyle, 4 buçuk ay önceki soruşturma dosyasında bulunan bir videoyu alıp, 'Sporcu değil, lisansı yok' deyip, iftira atan kişilere yönelik savcılığa her şey delil olarak sunulmuştur. Videoda evimize gelip, kapımızı çalan bize tacizde bulundular. O görüntülerde ailemize tacizde bulunan kişilere karşı nefsi müdafaa yaptığımız anlardır. Bu görüntüleri alıp, sitedeki insanları dövüyorlar diye lanse eden kişi bizim eski bir komşumuzdur. Bu görüntüleri yayarak, bizi sosyal medyada linç etmiştir. Bununla ilgili savcılıkta suç duyurusunda bulunduk. Bu iftirayı atmalarının nedeni de ablamla eski arkadaş olmaları. Husumet yaşadılar. Benim yıllarca emek verdiğim dereceler elde ettiğim sporcu kariyerimi bu şekilde ağızlarına alarak küçük duruma düşürdüler. Pandemi nedeni ile kiralarımızı aksattık. Bu yüzden kapımıza ev sahibimiz tahsilatçı yolladı. Küçük kız kardeşimiz ve ailemizin yanında bize saldırı oldu. Bunun haricinde biz sitede kimse ile kavga etmedik" dedi.

"SÖZLÜ TACİZ VE HAKARETTE BULUNDU"Tuğçe Gürünlüoğlu, "Kendisi benim eski bir arkadaşımdır. Beni sürekli tahrik ediyor. Site içerisinde yürürken sözlü taciz, hakarette bulundu. Ben mesajları o yüzden attım. O kavga görüntüsünde de kardeşim kavgayı ayırmak için geldi. Öteki video da 4 buçuk ay önce olan video. Kesinlikle 27 Mart'a ait bir video değil.. Bana eski erkek arkadaşımla beraber olup, cinsel içerikli videolar gönderdikleri için bizi sitede istemiyorlar" şeklinde konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"Suç duyurusunda bulunduklarını söyleye abla kardeşin avukatı Furkan Cıklaşahin "Belli haber kanallarında müvekkilim hakkında yayınlanan röportajdaki şahıs, bir boksörün yaşlıları dövdüğünü, şiddette bulunduğunu, laf attığını ve kimsede huzur bırakmadığını söylemiştir. Lisansının bulunmadığını söyleyerek, medyada 'Maganda' diyerek isminin karalanmasına sebebiyet vermiştir. Bu yüzden müvekkilim özel ders verdiği yerde öğrencilerini kaybetmiştir. Müvekkilim milli boksördür. Uluslararası turnuvalarda derece elde etmiştir. Bu röportajı veren kişi, antrenman videolarını çekmiştir. Bu videoları yayınladıktan sonra müvekkilim hakkında bu şekilde iftiralarda bulunmuşlardır. Biz bununla ilgili özel yatın gizliliğinin ihlali, 'Maganda' denmesi yüzünden suç duyurusunda bulunduk" dedi.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı