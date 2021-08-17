ESENLERLİ ÇOCUKLARDAN SEL BÖLGESİNE YARDIM ELİ!

Eklenme tarihi 17 Ağustos 2021ABONE OL ESENLERLİ ÇOCUKLARDAN SEL BÖLGESİNE YARDIM ELİ! Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Yaz Okulu'nun öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını, "Kardeşlik Kumbarası"na attılar ve zor durumdaki sel bölgesine yardım eli...

Eklenme tarihi 17 Ağustos 2021

ABONE OL ESENLERLİ ÇOCUKLARDAN SEL BÖLGESİNE YARDIM ELİ! Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Yaz Okulu'nun öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını, "Kardeşlik Kumbarası"na attılar ve zor durumdaki sel bölgesine yardım eli uzatarak tüm Türkiye'ye farkındalık oluşturdular.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapılan programda çocuklar ayrıca sel bölgesinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ettiler.

BİRLİK OLMAMIZ GEREKİR Cebindeki son harçlığını sel bölgesine bağışladığını belirten 14 yaşındaki Melikenur Kurt, "Allah deprem, sel, yangından etkilenen herkese yardım etsin. Bu felaketler için çok üzgünüz. Burada 5 lira bağış yaptım, üzerimde o kadar para vardı" dedi.

10 yaşındaki Belina Yurdanur ise "Türkiye'de seller ve yangınlar oldu. Herkesin yardımda bulunması gerekiyor. Biz de burada yardımda bulunduk. Ben nerede bağış kutusu görsem yardımda bulunuyorum. Ayakkabı, kıyafet gibi yardımlarda da bulunabiliriz. Birlik olmamız gerekir. "

MİNİK ELLERİYLE ACIYI PAYLAŞIYORLAR Türkiye'nin son zamanda yangın ve sellerle ilgili çok fazla sıkıntı yaşadığını ifade eden Esenler Belediyesi Aile Gençlik Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Yaz okulumuzda kurslara gelen çocuklarımız da burada bugün, harçlıklarıyla bağışta bulunuyor. Bu yardımları Zonguldak, Kastamonu, Bartın'da ve benzeri yerlerde selden etkilenen yerlere ulaştıracağız. Görüldüğü gibi çocuklarımız hem minik elleriyle acıyı paylaşıyorlar hem de ülkemizde yaşanan sosyal olaylara duyarlılık kazanıyorlar" dedi.

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Kaynak: Habermetre