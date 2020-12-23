Esenler öykü günleri başlıyor
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Esenler öykü günleri başlıyor

23.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:25
Esenler öykü günleri başlıyor

Esenler Belediyesi, Türkiye'de öykü türünün kurucusu yazar Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılına özel olarak "Esenler Öykü Günleri" düzenliyor.

Esenler Belediyesi, Türkiye'de öykü türünün kurucusu yazar Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılına özel olarak "Esenler Öykü Günleri" düzenliyor.

Türk Edebiyatı'nın en önemli öykücülerinden Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılına özel olarak Esenler Belediyesi, Ömer Seyfettin anısına "Esenler Öykü Günleri" düzenliyor. Çevrimiçi olarak dijital platformlarda canlı yayınlanacak program, 24-26 Aralık tarihlerinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Öyküler uzman konuklarla ele alınacak

"Çocuğun Öyküsü", "Bizim Öykümüz", "Öykünün Yükselişi", "Ömer Seyfettin'in Öyküsü","Kadının Öyküsü" ve "Ali Haydar Haksal'ın Öyküsü" başlıklarıyla 6 farklı oturumda gerçekleşecek Öykü Günleri'nde öyküler, alanında uzman isimlerle birlikte konuşulacak. Pandemi tedbirleri kapsamında çevrimiçi yayınlanacak program, "Şehir Ekranı" youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Programın ilk oturumu yarın 16.30-17.30 saatleri arasında olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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