ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 21 Kasım 2021

ABONE OL ESENLER MANTI FESTİVALİ'NDE LEZZET ŞÖLENİ Esenler Belediyesi, Türkiye'nin en çok sevilen yöresel yemeklerinden biri olan mantıyı, 'Esenler Kayseri Mantı Festivali' ile Esenlerlilerle buluşturdu. Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) iş birliği ile Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde, yaklaşık 20 bin kişiye 3 ton Kayseri mantısı ikram edildi. Keyifli anlara sahne olan festivalde hanımlar, maharetli elleriyle festival boyunca mantı yaptı. Mantı yeme yarışmasıyla heyecan dolu anlar yaşandı. Festivale Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilçe belediye başkanları, İstanbul AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'daki Kayseri derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan, yöneticileri ile kabalalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

PARLAYAN BİR YILDIZ Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada çocukluk anılarını anlatarak "Kayseri ticaret şehridir. Ben dahil bütün Kayserililerin çocukluğu dükkanlarda geçmiştir. Çocukluğumuzda su, sakız, çekirdek satardık. Ticaret şehri kelimesi Kayseri'ye gerçekten yakışıyor. Anadolu rotasında parlayan bir yıldız. Bu şehirde çalışma var, gayret var. Eskiden bu şehre 'Makarr-ı Ulema Şehri' yani 'Alimler Şehri' denilirdi. Şimdi günümüzde yine güzel bir sıfatı var Kayseri'nin: Hayırseverler Şehri" şeklinde konuşarak memleketi Kayseri'ye ve festivale ilişkin görüşlerini dile getirdi.

KAYSERİ GASTRONOMİ ŞEHRİDİR AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "Kayseri br gastronomi şehridir. Kayseri mutfağı meşhurdur. Kayseri mantısı aslında eşi benzeri olmayan tescilli ve insana ayrı bir damak zevki veren yemektir. Kayseri'nin sucuğu, pastırması, elması var. Kayseri'nin güzellikleri burada saymakla bitmez. İstanbul'da Türkiye'nin her yöresinden gelenler olduğu gibi Kayseri'den de gelenler var. İstanbul küçük bir Türkiye. Burada böyle bir etkinliğin yapılması çok anlamlı" şeklinde konuştu.

ANADOLU'NUN BEREKETİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bu meydan çok güzel şeylere şahitlik ediyor. Bundan birkaç önce elma festivali, ondan birkaç hafta önce nar, badem ve çiğ köfte festivali, daha sonra hamsi ve lahana festivali derken aslında Anadolu'nun zenginliğini, Anadolu'nun bereketini bu meydanda yaşayarak tadarak bu toprakların tınısını ve güzelliğine şahitlik ediyoruz. Esenler'in güzel insanları bu meydanda bu etkinliklere ev sahipliği yaparak Anadolu'nun her tarafından gelen çağrıya, her taraftan gelen güzelliklere ev sahipliği yapıyorlar" diye konuştu.

HER BÖLGENİN AYRI BİR GÜZELLİĞİ VAR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Mantı festivaline geldik ama burada Kayseri'nin pek çok lezzeti var. Her bölgenin ayrı bir güzelliği var. Bu tür festivaller bir araya gelme vesilesi. Ama şundan eminiz ki Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine, inancına, kültürüne bağlı olan Anadolu insanının buluşma noktasıdır. Bu nedenle böyle anlamlı bir festivali düzenleyen hemşerilerimize, Esenler Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Plaket takdiminin yapıldığı festivalde, Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz, en sevilen türküleri seslendirdi. Hakalmaz'ın türkülerine eşlik eden vatandaşlar, kendilerine ikram edilen meşhur Kayseri mantısını tadarak keyifli anlar yaşadı.

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