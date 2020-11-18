Esenler Film Günleri başladı
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Esenler Film Günleri başladı

18.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:04

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği Esenler Film Günleri başladı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği Esenler Film Günleri başladı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkez'inde gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve Proje Koordinatörü Suat Köçer, tanıtım filminin gösterilmesinin ardından yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden bahsetti.

Köçer, "Hepimiz bu süreçten anladık ki sanat hakikaten bizim vazgeçilmezimizmiş, bizim için ekmek, kadar su kadar değerliymiş, elimiz mahkummuş sanata. Çünkü salgında sanat bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." dedi.

İzmir depreminden yaralı kurtulanların sanat yoluyla psikolojik açıdan desteklendiklerine değinen Köçer, "Madem bizim için sanat bu kadar önemli, o zaman sanata her zamankinden daha fazla destek olmak, omuz vermek, sanat alanında yapılan şeylere el atmak zorundayız. Bu bir mecburiyet. Çünkü sanat sadece eğlence değil bizi iyileştiren, değiştiren ve birleştiren bir alan." diye konuştu.

Programda, Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu, oyuncu Hikmet Körmükçü ve senarist Safa Önal adına Ayhan Sonyürek'e "Onur Ödülü" takdim edildi.

Musaoğlu ve Körmükçü teşekkür konuşması yaparken, Safa Önal, telefon bağlantısıyla katılımcılara seslendi.

"Kısa Film Yarışması"nın kazananları ödül aldı

Ayrıca, değerlendirilmesini Derviş Zaim, İpek Tuzcuoğlu, Belkıs Bayrak, Umut Sakallıoğlu ve Emre Kızılırmak'tan oluşan jürinin yaptığı "Kısa Film Yarışması"nın kazananları da ödüllerine kavuştu.

Yarışma sonucunda "En İyi Kısa Film Ödülü"nü "Acil Çırak Aranıyor"la Osman Çakır, "En İyi 2. Kısa Film Ödülü"nü "Servis"le Ramazan Kılıç, "En İyi 3. Kısa Film Ödülü"nü "Vortex"le Cüneyt Işık, "Jüri Özel Ödülü"nü ise "Bugün Ölmek İstemiyorum"la Onur Sefer aldı.

Ödül takdimlerinin ardından, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, orkestrasıyla birlikte film müziklerinden oluşan bir repertuvarı katılımcıların beğenisine sundu.

Dün alınan yeni Kovid-19 önlemleri nedeniyle 2 günde tamamlanacak olan Esenler Film Günleri'nde film gösterimleri ve söyleşiler yer alacak.

Esenler Film Günleri başladı
Esenler Film Günleri başladı
Esenler Film Günleri başladı
Esenler Film Günleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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