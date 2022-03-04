Esenler'den Çanakkale'ye vefa yürüyüşü

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Çanakkale'de 57. Alay Şehitliği'nde gazi olup ve 1986 yılında kaybettiği dedesi için 4. kez Çanakkale'ye yürümek için yola çıkan Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Esenler Dörtyol Meydanı'ndan mehteranlar eşliğinde uğurladı.

Esenler Belediyesi, tarihe adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde "Çanakkale Gönüllüleri-Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü" adlı özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'de 57. Alay Şehitliği'nde yaralanıp gazi olmuş ve 1986 yılında vefat etmiş dedesi için Esenler Dörtyol Meydanı'ndan Çanakkale'ye yola çıktı. Gençlere vatan ve bayrak sevgisini aşılamak için 4. kez farkındalık yürüyüşü gerçekleştiren Gümüş'ü bu anlamlı yürüyüşe Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, Esenler'in 15'lileri olarak adlandırılan Çanakkale Gönüllüleri ve vatandaşlar mehteranlar eşliğinde uğurladı. Dedesinin köstekli saati ve gazilik beratını da yayında taşıyan Gümüş, askeri üniforması ve elindeki al yıldızlı bayrağıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gümüş, bayrağı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edecek.

Çok değerli bir şey yapıyor

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, "Saffet Gümüş bir Çanakkale gazisinin torunu. Bu duyguyla bu 4. olmak üzere böyle bir yola çıkmış. Bu sefer de bizim aracılığımızla böyle bir yolda yürümek istiyor. Biz de bundan memnuniyet duyduk. Mutlu olduk. Çünkü çok değerli bir şey yapıyor. Hem gazi dedesinin ruhuna hem bu bayrağa sahip çıkmak adına ve gençlerimize bir şeyler aktarmak adına bir yürüyüşe çıkıyor. Bundan dolayı biz de çok memnun olduk. Destek vermek istedik. Bu yürüyüşünde biz de olmak istedik. Yolu açık olsun. Buradan almış olduğu bayrağı da 18'inde inşallah Cumhurbaşkanımıza ulaştırmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu vatan kolay kazanılmadı

Türk bayrağını 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceğini belirten Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ise, 'Bugün 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nü Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu aracılığıyla Esenler'den başlatıyoruz. Belediye başkanımızdan almış olduğum Türk bayrağını nasip olursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 18 Mart'ta vermeyi planlıyoruz. Yolumuz şehitler yolu, yolumuz Çanakkale yolu. Bu vatan bizlere şehitlerimizden emanet edildi. Bizim onlara vefa borcumuz var. Bu yürüyüşüm 4. geleneksel yürüyüşüm oldu. Biz onlara vefamızı yürümekle de veremeyiz. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. 57. Alayda savaşmış bir gazinin torunuyum. Dedem Çanakkale'yi anlatırken marşları söylerdi. Duygulanır ağlardı. Devletimize sahip çıkalım. Bu vatan kolay kazanılmadı" diye konuştu. - İSTANBUL