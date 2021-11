Esenler'de yürüdükçe kazandıran maraton başladı

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler Belediyesi obeziteye karşı mücadelede insan sağlığına katkıda bulunabilmek için "Adım Maratonu" projesini hayata geçirdi. Esenler sınırları içinde belli aralıkları kapsayan yarışmalarda vatandaşlar attıkları adımlara göre ödüller kazanacak.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, AdımApp ödüllü Adım sayar uygulamasıyla, Esenler sınırları içerisinde atılan her adım puana, puanlar ödüle dönüşüyor. Esenler Belediyesinin IOS ve Android marketlerde bulunan uygulamasını indirerek katılım sağlanabilen ve belli aralıkları kapsayan zaman diliminde yapılacak yarışma çocuk, genç yetişkin kategorilerinde olacak. 26-27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek, projenin başlangıcını Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gerçekleştirdi. Adım Maratonu'nda her katılımcıya yağmurluk hediye edilirken, ilk üçe girenlere tablet, bilgisayar ve bisiklet hediyelerinin yanında, derecelerine göre 1 yıllık, 6 aylık ve 3 aylık yüzme havuzu üyeliği elde edecek. Yarışmacılar her 50 bin adım için kazanacakları 20 TL'yi sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay, AFAD, Nadir hastalıklar dernekleri ile kolluk kuvvetlerini güçlendirme adına kuruma yardımlarda bulanabilecek.

Programda konuşan Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sporun önemine vurgu yaparak, "Bugün özellikle büyük kentlerde iç dünyamıza kapanık yaşamanın sonuçları çerçevesinde hepimizin hayatını etkileyen stres ve bununla ortaya çıkan obeziteyle ilgili sorunun çözüme kavuşması gerektiğini hep beraber görüyoruz. Esenler Belediyesi İstanbul'da en genç nüfusa sahip ve en hareketli ilçelerinden bir tanesi. Biz çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmesi için onları harekete teşvik edecek, motive edecek işler yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de hepimizi harekete teşvik edecek, hareket ettikten sonra sağlığımızı kazanacağımız daha sonra da ödüller kazanacağımız projeyi başlatıyoruz. Esenler'de attığınız her adım ödüllendirilecek her 30 günde bir program güncellenecek adımlar ayın sonunda sayılacak. 10 bin adımdan başlamak üzere ödüller verilmeye başlanacak. Attığınız adımlarla olayın sosyal boyutu Kızılay ve Yeşilay'a katkıda bulanabileceksiniz. Bir taraftan hareketinizle sağlığınıza bir taraftan kendi cebinize belki ortaya koyamayacağınız imkanlara kavuşmuş olacaksınız. Tabii buradaki asıl maksat ne bu ödüller ne de başka şeyler asıl maksat Esenler'de her bir kardeşimizin sağlıklı bir şekilde hayata devam etmesi. Hayatta hareketli olursanız hareketleriniz sizin üzerindeki yüzlerce belki de binlerce hastalığı bertaraf ediyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanları daha çok spora teşvik ediyor"

Öğrencilerden Dürüst Öz projeyi yerinde bulduğunu ifade ederek, "Uygulama güzel insanları daha çok spora teşvik ediyor, öğrenciler olarak hareketsiz kalıyoruz bu uygulamadan dolayı memnun hareket ederek sağlıklı olmamızı sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

