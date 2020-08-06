Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan, Başkan Uslu'ya ziyaret
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Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan, Başkan Uslu'ya ziyaret

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'yu ziyaret etti.

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan, Başkan Uslu'ya ziyaret
06.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:49

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'yu ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu beraberinde AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İşadamı Ramazan Aksoy ve beraberindeki heyetle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'yu ziyaret etti.

Adıyaman'ın güzellikleri hak eden bir il olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bir dizi ziyaretler için Adıyaman'dayız. Esenler Belediyesi olarak Samsat ve Gerger Belediyelerimizin kardeş belediyeleriyiz. Orada belediyecilik ile ilgili çalışmalar yaptık. Bugünde Adıyaman'da belediyemizi, AK Parti İl Başkanlığımızı ve Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaret ediyoruz. Doğduğumuz toprakların güzel ve gelişmiş olması hepimizi sevindiriyor. Adıyaman'ın ticaretinin güzel olduğunu görüyoruz. İnşallah cenabı Allah daha güzel ticaretler nasip eder. Adıyaman'ın gerçekten ekonomik anlamda gelişmiş olduğunu, bölgede bir farkındalık oluşturduğunu görüyoruz. İnşallah Adıyaman çok daha güzel günleri hak eden bir ilimiz. İnşallah bunu hep beraber tesis etmiş olacağız" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu ATSO'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, ziyaretlerinden dolayı Başkan Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkürlerini sundu.

ATSO'nun projeleri ile ilgili heyete bilgiler veren Uslu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun belediyecilikteki başarısıyla Adıyamanlıların göğsünü kabarttığını söyledi.

Uslu; "Öncelikle hemşerimiz ve gururumuz İstanbul'da Adıyaman'ı temsil eden başarılı Belediye Başkanımız Tevfik Göksu başkanımızı, milletvekillerimizi, sanayicilerimizin bugün Adıyaman'ı ve Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaret etmeleri bizleri memnun etti. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Yeri geldiği zaman Adıyaman'ın yanında olduğunuzu biliyoruz. Zaten kardeşiz herhalde kardeşliği pekiştirmeye geldiniz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Adıyaman 81 il içerisinde artıları çok olan bir ildir. Özellikle yıllardan beri her zaman devletiyle milletiyle birlikte olmuş bayrağını sevmiş toprağını korumuş bir milletiz. Devlete karşı illegal bir oluşumda bulunmamış tam tersine karşısında durmuştur. Bu da bizim için önemli bir olay" dedi.

Adıyaman'ın bölgede örnek bir il olduğuna dikkat çeken Başkan Uslu, "Diğer taraftan yine ilk defa ben çok araştırmasını yaptım. Türkiye'de tahakkuk eden verginin yüzde 95'ini tahsil eden borcuna sadık olan bir milletiz. Diğer taraftan bölgede enerji kayıp-kaçağı yüzde 70-80'lerde tüketilirken bizim kayıp kaçağımız yüzde 8'dir. Huzurlu bir kentiz. Ama bununla beraber ekonomimizde sanayimizde hamdolsun ivme kazandı. Özellikle tekstilde Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. Adıyaman'da kümelenmeyi yıllar önce başlattı ve başardı. 2009'da bu göreve geldik, sorumluluğunu aldık. Geldiğimiz gün iki şeyi hedef koyduk. Birincisi katma değer üreten insanları temsil etme noktasında olması gerekenin üzerinde durduk, yaptık. Diğer konumuzda üst çatımız olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine layık bir şekilde süreci yönettik bayrağı aldık buralara getirdik. Fuar alanı gibi hizmet binası gibi hizmetleri yaptık. Şu anda bizim proje kapsamında olan Türkiye'de üç ilde olan bir projemizi yürütüyoruz. Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi projesi. İpekyolu Kalkınma Ajansı güdümlü harcamasından 7 milyon TL gibi bir parayla merkezimizde 12 sektörde insan yetiştiriyoruz. Sahaya iniyoruz sanayicilerimizle birebir kontağa geçiyoruz var olan kalifiye eleman sıkıntılarını tespit ederek elektrik, kaynakçı, dikiş, tekstil alanlarında ara eleman yetiştiriyoruz. Özellikle Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Üniversite, OSB paydaşımız. İşin başında bizlerde olmak kaydıyla belediyemizden, üniversitemizden valilikten destek alıyoruz. Türkiye'deki sanayicilerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi kalifiye eleman sıkıntısı. Bizde bu projeye başladık. Bundan sonra hızlı bir şekilde Adıyaman'ımızda hangi sektörde olursa olsun işi bilenle çalışmak için böyle bir proje yaptık. Başkanım bu sıkıntılı süreci inşallah hep birlikte atlatırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda ATSO Başkanı Mustafa Uslu, misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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