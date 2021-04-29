Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk ekonomik kriz ve zorunlu askerlik nedeniyle muhaliflere sığınıyor (1)

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde artarak süren ekonomik kriz ve zorunlu askerlik uygulaması nedeniyle halk, muhaliflerin kontrol alanlarına sığınıyor.

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde artarak süren ekonomik kriz ve zorunlu askerlik uygulaması nedeniyle halk, muhaliflerin kontrol alanlarına sığınıyor.

Esed rejiminin kontrol ettiği Tartus ilinden kaçarak muhaliflere sığınan Ali Tartusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim bölgesinde yaşanan ekonomik krizin, kendileri için dayanılmaz bir noktaya ulaştığını söyledi.

Ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için yüzünün görünmesini istemeyen Tartusi, "Ülkenin ekonomik durumu çok kötü. Halk bir lokma ekmek parası kazanmak için çok çile çekiyor. Rejim vatandaşa yakıt bulamıyor." dedi.

Tartusi, Esed rejiminin memurların maaşlarını ödeyemediğini belirterek "Vatandaşın çoğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Araç sahipleri, yakıt almak için akaryakıt istasyonlarında 48 saat sırada bekliyor. Zenginler ise rüşvet vererek alabiliyorlar. Yoksul aileler kışı battaniyeyle ısınarak geçirdi. Vatandaş ekmek bulmakta zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Askere giden tezkere alamıyor. 10 yıldır askerlik yapanlar var"

Rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki gençlere çağrıda bulunan Tartusi şöyle devam etti:

"Rejim bölgesindeki gençlerin gelecekleri kayboldu. Çünkü askere giden tezkere alamıyor. 10 yıldır askerlik yapanlar var. Bu yüzden ben buraya (muhaliflerin kontrolündeki bölgeye) geleceğimi kurtarmaya geldim. Eğitimini tamamlamak, iş bulmak ve geleceğimi güvence altına almak için rejim bölgesinden kaçarak İdlib'e geldim."

Muhaliflere sığınanlardan Habib Yazen de Tartus ilinde liman ve deniz kontrolünün Rusya'da olduğunu ve Rusya'nın birçok noktaya gözlem noktası kurduğunu, ülkenin ticaretine el koyduğunu söyledi.

Ülkedeki ekonomik durumun daha kötüye gittiğini vurgulayan Yazen, "Rusya Suriye'de her şeyi kendi çıkarına yönelik uyguluyor. Kimse ülkesinin başka bir ülkeye satılmasını kabul edemez." dedi.

Yazen, Esed rejiminin, vatandaşın ekmeğine göz diktiğini belirterek "Elektrik günde 2 saat geliyor. Kimseye yeteceği kadar ekmek verilmiyor. Ürünler çok pahalı ve pahalanmaya da devam ediyor. Rejim bölgesinde kaldığım sürece hayatımı kuramayacaktım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet