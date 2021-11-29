Esed rejiminin Dera'ya düzenlediği saldırıda biri öğretmen 2 sivil öldü

TEL Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin güneyinde Dera iline bağlı Neva ilçesinde düzenlediği saldırıda, biri öğretmen biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Deralı Aktivist Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine, Dera'nın batı kırsalında Neva ilçesi ile Şeyh Saed arasındaki yolda, Esed rejiminin askeri güvenlik birimine bağlı bir araca, kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendiğini söyledi.

Düzenlenen saldırıda 3 Esed rejimi unsurunun öldüğünü belirten Ebu Nokta, söz konusu saldırıdan Neva ilçe halkını sorumlu tutan Esed rejiminin, ilçeye 12 havan saldırısı düzenlediğini aktardı.

Ebu Nokta, öğrencilerin okuldan çıkış saatinde düzenlenen saldırıda, Avad Ebu Sıl adlı öğretmen ile Cihan El Muzeyb adlı kadının öldüğünü, 10 sivilinin de yaralandığını belirtti.

Eymen Ebu Nokta, yaralıların, Neva ilçesindeki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Dera'da son durum

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile, 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı.

26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halkın ve oradaki askeri muhaliflerin ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerinin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak Esed rejiminin, anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine, gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri, mahalleyi 29 Temmuz'dan itibaren aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef almıştı.

Dera el-Beled'de bölge halkı adına müzakereler yürüten Merkezi Komite ile Esed rejimine bağlı heyet, 1 Eylül'de Rusya'nın ara buluculuğuyla, bir kez daha görüşmeler yaparak, ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ateşkes anlaşması sonrası Rusya'nın baskısıyla rejim güçleri, Dera iline bağlı Dera Beled, Havd El Yermuk, Tafas, Casem, Neva, El Hirak ve El Cize yerleşimlerindeki evleri aramış, hafif silahları teslim almış ve asker kaçağı durumunda olan gençlere durum düzeltmesi yapmıştı.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

AA / Eşref Musa - Son Dakika Haberleri

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