Eşe, Hanıma Sevgililer Günü Mesajları! Evliler için resimli en güzel Sevgililer Günü Mesajları! 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları!

Eşler, karı/koca olanlar sevgililer gününde birbirlerine en güzel anlamı ve romantik sözler söylemek için internette araştırma yaparlar. Biraz da olsa sevgilerini anlatacak sözler bulabilmek için. Biz de sizler için o güzel sözleri ve mesajları bir araya getirdik. İşte birbirinden güzel ''Eşe, hanıma sevgililer günü mesajları'' mesajlar.

EŞE HANIMA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

-İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

-Sen benim kalbimin atımı, hayatımın sevgisi ve gönlümün merkezisin. Seni Seviyorum Aşkım…

-Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

-Aşkım, Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama sana olan sevgim hep kalbimde, hemen yanı başında. Seni çok özledim. Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

-Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgili karım/kocam.

-Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.Sevgililer günümüz kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

-Sen şimdiye kadar gördüğüm en sevimli, en tatlı, en güzel insansın. Seni seviyorum karıcığım.

-Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk'a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Ruhuma değdiğinden beri hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sen geldin bahar geldi, sen geldin huzur geldi, sen geldin neşe geldi. Hayatın en şanslı insanı benim ki senin gibi birini bana nasip etti. İyi ki varsın sevgilim! Sevgililer Günümüz kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

EVLİLER İÇİN EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Sevgililer Günümüz kutlu olsun karıcığım.

-Kucaklamayı seviyorum gülümsemeni seviyorum. Öpücüklerini seviyorum. Kısaca herşeyini seviyorum. Aşkım Sevgililer Günün Kutlu Olsun…

-Yedi ayrı iklimden yedi çeşit arı getirseler yedi çeşit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... İyi ki varsın karıcığım! Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Kumsaldaki küçük kum tanecikleri; gökyüzündeki tüm yıldızlar kadar seni çok sevdiğimi söylesem yine yetmez! İyi ki varsın sevgilim nice mutlu yarınlara… Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

-Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Hayatınızda 'doğru' insan varsa. Takvim size 'hep' 14 Şubat'tır. Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

-Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Haberler.com - Gündem