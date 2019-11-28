Erzurumlu Prof. Dr. Atmaca robotik cerrahide Türkiye'nin sayılı isimleri arasında yer alıyor

28.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:02

Türkiye'nin tanınmış ürologlarından, Türk cerrahların önemli işlere imza attığı robotik cerrahide haklı bir üne sahip bulunan Erzurumlu Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, uzun yıllar sürdürdüğü kamudaki çalışma hayatının ardından Ankara'da özel bir hastanede göreve başladı.



Profesör Atmaca'nın başarıyla uyguladığı 'Robotik cerrahi,' üroloji başta olmak üzere kadın hastalıkları, genel cerrahi, kulak-burun-boğaz, kalp-damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi ameliyatlarında kullanılıyor. Cerrahların her bölgeye erişimine olanak tanıyan bu sistem, aynı zamanda kansız ve izsiz ameliyatlar yapılmasını da sağlıyor.



EN YOĞUN KULLANIM ÜROLOJİK SORUNLARDA



Üroloji, robotik cerrahinin en yaygın kullanıldığı alanların başında geliyor. Prostat, mesane ve böbrek kanserlerinin cerrahi tedavisinde kullanılıyor.



Meslek hayatını Ankara'da özel bir hastanede sürdürecek olan Atmaca Erzurum Tortum doğumlu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra aynı üniversitede üroloji uzmanlık eğitimini tamamladı. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açılışından itibaren Üroloji Kliniğinde sırasıyla Başasistan, Şef Yardımcısı ve Klinik İdari Sorumlusu olarak çalıştı. 2010 yılında Doçentlik ünvanını alan Dr Atmaca 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin Üroloji Anabilim Dalının ilk öğretim Üyesi olarak göreve başladı. 2015 yılında aynı üniversitede profesör oldu. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapanmasıyla birlikte Şubat 2019 tarihinde Ankara Şehir Hastanesinde Üroloji Kliniği Eğitim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kasım 2019 da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ankara Şehir Hastanesindeki görevlerinden istifa ederek ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA