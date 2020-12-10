Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim

10.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:27
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim

KAR yağışının etkisini kaybettiği yurdun doğusunda hava sıcaklıkları düştü.

KAR yağışının etkisini kaybettiği yurdun doğusunda hava sıcaklıkları düştü. Bölgenin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 16,9 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. 

Doğu Anadolu'da salı günü akşam saatlerinde başlayan ve çarşamba günü devam eden kar yağışının durmasından sonra, bölge soğuk havanın etkisine girdi. Bölgede dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,9 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. Dün gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Kars'ın Selim ilçesinde 14,4, Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13.9, Ardahan'ın Damal ve Çıldır ilçelerinde 12 derece olarak ölçüldü.

Bölge illerde ise en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti: Ardahan sıfırın altında 8,3, Kars sıfırın altında 8,1, Erzurum sıfırın altında 4, Erzincan sıfırın altında 1,1. Bölgede Muş, Iğdır ve Ağrı'da ise hava sıcaklığı sıfırın altına düşmedi. Yapılan ölçümlere göre en düşük sıcaklıklar Ağrı'da 0, Muş'ta 1,3, Iğdır'da ise 1,2 derece olarak gerçekleşti.ARDAHAN'DA DERELER BUZ TUTTU

Ardahan'da iki gündür etkili olan kar yağışı dün gece yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 8,3 dereceye kadar düştü. Soğuyan hava nedeniyle yollar, kaldırımlar, nehirler ve çeşmeler buz tuttu. Ağaç yapraklarının kırağıyla kaplandığı kentte kuşlar buz tutan Kura nehrinin açık kısımlarında yiyecek aradı. Belediye ekipleri, buz tutan yollarda tuzlama çalışması başlattı.


Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKTEMUR

İlgili Haberler

Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6,7 dereceyle Erzincan'da ölçüldü
Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6,7 dereceyle Erzincan'da ölçüldü
Erzurum'un tarih kokan mağarası: Cunni
Erzurum'un tarih kokan mağarası: Cunni
Korona virüs aşıları için gerekli olan eksi 70 derece ultra soğutucular dünyaya Türkiye'den gönderilecek
Korona virüs aşıları için gerekli olan eksi 70 derece ultra soğutucular dünyaya Türkiye'den gönderilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:55:20. #1.15#
title