Erzurum'un önemli şahsiyetlerinin biyografileri sergilendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİHDER) ile İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "658'den Günümüze Erzurum'un Manevi Mimarları Biyografi Sergisi" açıldı.

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde "Geçmişten Geleceğe İrfana Yolculuk" projesi kapsamında açılan sergide, çoğunluğu Erzurumlu 240 şahsiyetin biyografileri tablolara yansıtıldı.

Sergiyi ziyaret edenler, İbrahim Hakkı Hazretleri, Kara Fatma, Nene Hatun gibi kentin simgesi isimlerin yaşamlarını öğrenebiliyor.

ERİHDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Toparlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve diğer kurumların desteğiyle sergiyi açtıklarını söyledi.

Hazırlık aşamasının uzun zaman aldığını belirten Toparlak, "Anadolu'nun bağrından kopmuş 240 şahsiyetin biyografini düzenliyoruz. Bu 15 yıllık bir çalışmanın ürünüdür." dedi.

Sergiyi açarken ciddi araştırma yaptıklarını ifade eden Toparlak, şunları kaydetti:

"Geçmişteki şahsiyetlerin hayatlarıyla ilgili ciddi araştırma yaptık. Bunları kitap ve tablolaştırarak halkın beğenisine sunduk. Generaller, bilim adamları, mutasavvıflar, şairler, Kara Fatma, Nene Hatun gibi topluma mal olmuş değerlerimiz var. Bunları gençlerimizle buluşturmak istedik. Erzurum'un ne kadar kadim bir şehir olduğunu bilmek lazım. Bu değerler Erzurum'un özünde yatıyor ve bunlar olmasaydı bu mabetler yapılmazdı. Öyle çalışmalar yaptılar ki insanların hafızalarına bilimi, ilimi nakşettiler."