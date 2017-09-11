AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taskesenlioğlu başkanlığında "Erzurum Sağlık Turizmini Geliştirme Proje Toplantısı" düzenlendi.



Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Toplantı Solunu'nda gerçekleştirilen programa, Sağlık Bakanlığı Turizm Daire Başkanı Mehmet Ali Aydın, İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, Erzurum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Muhammet Akif Güler, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen ile kentte faaliyet gösteren çeşitli acente yetkilileri katıldı.



Taşkesenlioğlu, burada yaptığı konuşmada, kentin sağlık turizmi potansiyelini performansa çevirmek için söz konusu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.



Sağlık turizmi açısından yabancı hastaların önemine değinen Taşkesenlioğlu, uzun süredir bu toplantıyı planladıklarını ve amaçlarının sağlık turizmine katkı sunarak kente yeni potansiyeller kazandırmak olduğunu ifade etti.



Taşkesenlioğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanlığı döneminde sağlık turizminin başlatılması için önemli altyapı imkanları sağladığına işaret ederek, "Erzurum'da daha önceden belki içine girilmeyecek düzeyde hastanelerimiz bugün artık uluslararası hizmet verebilecek teknik, temizlik ve doktor kapasitesine sahip. Bir sağlık kuruluşuna giderken bu üçüne aynı anda görmeyi arzu ediyoruz. Aynı anda bu üçü ilimizin bütün hastanelerinde mevcut." diye konuştu.



Kentte yapımı süren şehir hastanesinin Erzurum ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayıp uluslararası hizmet verecek kapasitede olduğunu vurgulayan Taşkesenlioğlu, şunları aktardı:



"Onkoloji hastalıkları günümüzün vazgeçilmez bir sağlık gerçeği. Gürcistan ve Azerbaycan'a baktığımızda yeterli ve nitelikli birtakım alanlarda bu hizmeti alabilecekleri hastane imkanlarına sahip değiller. Amacımız, Erzurum'daki potansiyelimizi özellikle Bölge Eğitim ve Araştırma, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ile diğer hastanelerimizdeki branşlarda öne çıktığımız konuları göz önüne alarak, sağlık turizmi alanındaki potansiyelimizi performansa çevirip hem ilin ihracatına katkı sağlamak hem de insanların hayatlarına umut olmaktır."



Taşkesenlioğlu, geçtiğimiz yıl Erzurum'a farklı ülkelerden 5 bin hasta geldiğini belirterek, sağlık turizminin kısmen ticaret konusu haline geldiğini ve bu kapsamda kazanan hastaneler olduğunu sözlerine ekledi.