ERZURUM 'Koronavirüse inanmıyorum' diyen genç yine maskesiz yakalanınca cezayı yedi
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ERZURUM 'Koronavirüse inanmıyorum' diyen genç yine maskesiz yakalanınca cezayı yedi

'Koronavirüse inanmıyorum' diyen genç yine maskesiz yakalanınca cezayı yediERZURUM'da caddede maskesiz dolaşan ve "Koronavirüse inanmıyorum.

07.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:11

'Koronavirüse inanmıyorum' diyen genç yine maskesiz yakalanınca cezayı yedi

ERZURUM'da caddede maskesiz dolaşan ve "Koronavirüse inanmıyorum. Virüs bana ya da aileme bulaşırsa inanırım" diyen Fahrettin Öztürk, polis ekiplerince yine maskesiz yakalanınca 900 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Öztürk'e ayrıca röportajdaki söylemleri nedeniyle 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerden birisinin de Erzurum olduğunu açıklaması sonrası DHA muhabirleri tarafından hazırlanan yazılı ve görüntülü haber çalışmasında maskesiz olduğu belirlenen Fahrettin Öztürk, koronavirüse inanmadığı için maske takmadığını söyledi. 24 Temmuz'da yayınlanan haberde, DHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Öztürk, "Ben koronavirüse dahi inanmıyorum. Türkiye'de bin kişi ölüyor. Siz bunun adına koronavirüs koyabilirsiniz. Tüm dünyada belirli güçler var. O güçler bir kuyuya taş atar. Bu kuyuya atılan taşa herkes inanır. Bir profesör çıkıp diyor ki; 2-3 saat dayanıklılığı var. Başkası farklı şeyler söylüyor. Biz hangisine inanacağız. Saçmalık değil mi? Bize maske yetişmez o zaman. İsterse maske fiyatı 50 kuruş olsun. Ben inanmadığım için sıkıntı olmuyor. Bana ya da yakınlarıma bulaşırsa o zaman inanırım. Bulaşmadığı için inanmıyorum. Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın. Ben buna inanmışım böyle devam ediyorum. Bulaşırsa göreceğiz, kaderde varsa yaşayacağız. İnanmadığım bir şeyi niye yapayım, maske takayım. Ceza yazabilirler öderim" dedi.

POLİSLER MASKESİZ YAKALADI

Açıklamaları bir çok ulusal tv kanalında haber bültenlerinde yayınlanan Fahrettin Öztürk, 30 Temmuz günü Cumhuriyet caddesinde denetim yapan polislere maskesiz yakalandı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Erzurum'da polisler, Cumhuriyet caddesinde maskesiz dolaştığını gördükleri Öztürk'ü Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü. Polis, Öztürk hakkında 1583 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine göre 900 TL idari cezai işlem uygularken, medyada vermiş olduğu röportajlar nedeniyle 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan yasal işlem yaptı.

ERZURUM 'Koronavirüse inanmıyorum' diyen genç yine maskesiz yakalanınca cezayı yedi

Kaynak: DHA

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