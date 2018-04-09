HDP'li Vekil Özkan'a 3 Ayrı Suçtan Toplamda 7 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verildi

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'a üç ayrı suçtan 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. HDP'li vekilinin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

HDP'Lİ ÖZKAN TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANMIŞTI

HDP'li Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir gün sonra Muş Belediye Meydanı'nda bir konuşma yaptı. Konuşmada, koruculara yönelik, "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz" diyen Burcu Çelik Özkan, 19 Nisan 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Burcu Çelik Özkan hakkında Muş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Burcu Çelik Özkan hakkında, 6 Kasım 2017'de görülen karar duruşmasında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarından beraat, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan ise 6 yıl hapis cezası kararı verdi.

"HAKKIMIN TESLİM EDİLECEĞİNE İNANMAK İSTİYORUM"

Sanık avukatı ve Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Burcu Çelik Özkan, bugün uçakla tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarmalar eşliğinde Erzurum'a getirildi. Burcu Çelik Özkan'ın duruşmasını yakınları, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Mardin Milletvekili Erol Dora da takip etti. Suçlamaları kabul etmeyen Burcu Çelik Özkan, şahsına haksızlık yapıldığını söyledi. Son sözü sorulan Burcu Çelik Özkan, "Gerçekten suçsuzum. Hakkımın teslim edileceğine inanmak istiyorum. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır. Ümit ediyorumki adil bir karar verilecektir" dedi.

TOPLAM 7 YIL 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi Muş Ağır Ceza Mahkemesinin 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan verdiği 6 yıllık hapis cezasını bozdu. 2'nci Ceza Dairesi 'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit' suçundan Burcu Çelik Özkan'ı 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, 'terör örgütü propagandasından' 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Özkan'a 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten' ise 1 yıl 10 gün hapis cezası verdi. Toplam 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Burcu Çelik Özkan'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.