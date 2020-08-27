ERZURUM Gönüllü göl koruyucuları, kaçak avcıları yakalatıyor
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ERZURUM Gönüllü göl koruyucuları, kaçak avcıları yakalatıyor

Gönüllü göl koruyucuları, kaçak avcıları yakalatıyor ERZURUM Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dağ kayağı ve tur rehberliği yapan Mustafa Tekin ile kulüp üyeleri ilkbaharla birlikte göllerde kaçak avlananlara karşı mücadele veriyor.

27.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:47

Gönüllü göl koruyucuları, kaçak avcıları yakalatıyor ERZURUM Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dağ kayağı ve tur rehberliği yapan Mustafa Tekin ile kulüp üyeleri ilkbaharla birlikte göllerde kaçak avlananlara karşı mücadele veriyor. Bazen arazi araçları ile bazende yürüyerek aştıkları dağların doruklarındaki gölleri kontrol eden Tekin ve arkadaşları birçok kaçak avcıyı yakalattı. Kaçak avcılık yaparak doğayı katledenleri güvenlik kuvvetlerine bildirdiklerini ya da gölleri bırakılan ağları toplayarak imha ettiklerini söyleyen Mustafa Tekin, "Yaşarken her ne yapıyorsak bunu doğayla uyum içinde ve diğer varlıkları incitmeden gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Doğadan ayrılmanın sonucunu geçtiğimiz günler'de Giresun'da yaşandığını ve herkesin bunu örnek alması gerektiğini ifade eden Mustafa Tekin, doğayı korumanın en güçlü yolunun onun kendi yaşamlarımızdaki yerini korumak olduğunu söyledi. Deniz seviyesinden 2 bin ile 3 bin metre yükseklikteki Erzurum'un ilçelerinde 100'e yakın doğal dağ gölü bulunduğunu hatırlatan Tekin, "Bu göllerin büyük bir kısmında geçtiğimiz yıllara kadar balık vardı. Ama son 5-10 yıl içinde göllere ulaşımın kolaylaşması, yolların açılması ve yasak avlanmanın artması buraları tehdit eder hale geldi. Yasak avlanan avcıların buralara daha rahat ulaşabiliyor olması göllerdeki endemik olan alabalık türlerinin tükenmesine sebep oldu. Şu an kaybetmediğimiz 3-5 göl kaldı, diğerlerindeki balık türleri maalesef yok edildi. Bu 3-5 dediğimiz göllerin mutlaka teknolojik altyapılı video gözlemle korunması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yasakladığı, germe, tiriviri gibi aletlerle avlananlara cezai yaptırım olması gerekiyor. Yoksa bu göllerdeki balıkları da kaybedecek ve gelecek nesle bırakacak bir şey kalmayacak. Göllerin çoğunda endemik balık türleri var. Kafkas alası, Abant alası gibi bunların korunması gerekiyor. Bizler dağ, taş demeden dolaşıp kaçak avcılara karşı verdiğimiz mücadeleyi sürdürüyoruz. Gördüklerimizi jandarmaya şikayet ediyoruz. Bizi görüp kaçanların ise göle bıraktıkları malzemelerini imha ediyor ve balıkları tekrar göle bırakıyoruz" diye konuştu.

Doğa koruma çalışmalarında görev aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım Beyazıt Öztürk ise sportif ve sürdürebilir balıkçılık yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu doğa harikası göllerimizde yapılan ağla balıkçılık, göllerdeki balık popülasyonu azaltıyor. Gölleri gezdiğimizde yöre halkı ya da kaçak avcılar tarafından göle bırakılan ağlara denk geliyoruz. İçindeki canlı balıkları göle bıraktık. Bazı balık ve su canlılarının telef olduğunu gördük. Bu çok üzücü bir durum. Genç nesil doğa içinde yaşamak istiyor. Gölün bir ucundun diğer ucuna çekilen balık ağlarını toplayıp imha ettik. Maalesef yaşadığımız cennet gibi yerlerin kıymetini bilmiyoruz. Gittiğimiz her gölde mutlaka kaçak avcılığın bıraktığı izleri görüyoruz."

ERZURUM Gönüllü göl koruyucuları, kaçak avcıları yakalatıyor

Kaynak: DHA

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