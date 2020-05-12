ERZURUM Emniyetin 'Hele Dadaş Evde Kal' türküsüne vatandaş göbek atarak cevap verdi Emniyetin 'Hele Dadaş Evde Kal' türküsüne vatandaş göbek atarak cevap verdiERZURUM'un İbrahim Erkal ile hayat bulan anonim türkülerinden biri olan "Hele Dadaş Hoşmusan" türküsüne uyarlama yapan Emniyet Müdürlüğü halka, 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Emniyetin 'Hele Dadaş Evde Kal' türküsüne vatandaş göbek atarak cevap verdi

ERZURUM'un İbrahim Erkal ile hayat bulan anonim türkülerinden biri olan "Hele Dadaş Hoşmusan" türküsüne uyarlama yapan Emniyet Müdürlüğü halka, 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Polis megafonlarından cadde ve sokaklarda çalınan türküye birçok kişi göbek atarak karşılık verdi.

"Hele dadaş hoş musan" adlı bilinen bir Erzurum türküsünün sözlerini son yıllarda dünyayı kasıp kavuran koronvavirüse uyarlayarak 'Evde Kal' çağrısında bulunan emniyet teşkilatı, vatandaşı hop oturup, hop kaldırdı. Komiser Yardımcısı Muhammed Yasin Elitok'un uyarladığı, Erzurumlu yerel sanatçı Serdar Akçelik'in seslendirdiği "Hele Dadaş Evde Kal" türküsü şehrin dört bir tarafında polis megafonlarından halka dinletildi. Vatandaşların dikkatini çeken türküyü dinleyenler bir süre sonra dayanamayıp el vurarak sokakta veya evinin balkonunda göbek atmaya başladı. Bazı vatandaşlarda Türk bayrağı açarak alkışla tempo tuttu. Rahmetli Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın sıkça okuduğu "Hele Dadaş Hoşmusan" türküsünü koronavirüse çok güzel uyarladığını söyleyen vatandaşlardan Serken İşoğlu, "Devletimizin belirlemiş olduğu kurallara uyuyoruz. Polisimizinde böyle bir Erzurum tüküsü ile vatandaşa yaklaşımı güyet güzel olmuş. Bizler evimizdeyiz, kurallara uyuyoruz. Devletimize teşekkür ediyuruz. Polisimizin böyle bir uygulaması çok güzel. Çocukların bile dükkatini çekip hemen balkona koşuyor. Çok eğlendik" diye konuştu

Kemal Demir ise, "Evde kalıyoruz sarkı çok güzel. Devletimiz ne derse öyle. İnşallah herkes evde kalır, sağlıklı olur." dedi

EMNİYETİN "HELE DADAŞ HOŞMUSAN" TÜRKÜSÜ

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Gene gezip, tozirven vallah bunda var vebal.

Boş galsın çarşı-pazar vallah evde hayat var.

Aman Dadaş evde gal, sabret yakındır bahar

Hastanede doktor var markette gardaşın var.

Polis, bekçi hemşire senin için nöbette.

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Lalapaşa meydanı, Cumhuriyet Caddesi

Birde var Gürcükapı boş galsın havuzbaşı.

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Gene gezip tozirsen vallah bunda var vebal

"HELE DADAŞ HOŞMUSAN" TÜRKÜSÜNÜN ORİJİNALİ

Hele dadaş hoş musan

Dolu musan boş musan

Ayakların yan basıyir

Yoksa sen sarhoş mısan

Ey bu derenin uzuni

Kıramadım buzuni

Aldım Çerkez kızıni

Çekemedim nazıni

Heley dadaş hoş musan

Dolu musan boş musan

Ayakların yan basıyir

Yoksa sen sarhoş musan

Hele dadaş hoş musan

Dolu musun boş musun

Ayakların yan basıyir

Yoksa sen sarhoş musan

Hele dadaş hoş musan

Dolu musan boş musan

Ayakların yan basıyir

Yoksa sen sarhoş musan

Kale kaleye bakar

Kaleden toplar atar

Ey bu zamane kızlari

Dadaş diye can atar

Hele dadaş hoş musan

Dolu musun?

Kaynak: DHA