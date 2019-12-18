: Erzurum 'dünyaya bakan pencerem kapanmasın?

18.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:15

Erzurum'da yaşayan 3 çocuk babası Serdar Candan, göz tansiyonu sebebiyle sol gözünü kaybetti. Sağ gözünde de görme kaybı olan Candan'ın ameliyat olması için 200 bin liraya ihtiyacı var. 'Dünyaya bakan gözlerim kapanmasın diyen Candan, uzanacak yardım eli bekliyor.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde yaşayan Serdar Candan, lokantada çalışırken 2016 yılının Mayıs ayında trafik kazası geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Candan'ın sağ koluna 2 platin takıldı. Sağ kolunu tam olarak kullanamaz hale gelen Candan'a daha sonra guatr teşhisi konuldu. Rahatsızlığı gözlerine de vuran Candan'ın tedavisi sürerken göz tansiyonu olduğu belirlendi. Candan, göz tansiyonu sebebiyle 2 defa sağ gözünden, 5 defa da sol gözünden ameliyat olmak zorunda kaldı. Yapılan ameliyat ve uygulanan tedavilere rağmen sol gözünü kaybeden Serdar Candan, malulen emekli oldu.

Eşi Yıldız (39), kızları Sinem (17), oğulları Göktuğ (15) ve 1,5 yaşındaki Saltukbey ile yaşam mücadelesini sürdüren Candan, görme kaybı giderek artan sağ gözünün kurtarılması için uzanacak yardım elini bekliyor. Guatr hastalığının gözü etkilemesinin çok nadir görüldüğünü belirten Candan, 'Sol gözüm hiç görmüyor, görme yetisini kaybetti. Üstüne katarakt indi. Sağ gözüm yakından bakınca görüyor, uzağı göremiyorum. Ameliyat olabilirsem en azından sağ gözümü kurtarabilirim. Erzurum'da gittiğim doktorlar göz tansiyonuna bağlı ameliyatların İstanbul ve Ankara'daki özel hastanelerde olduğunu bildirdi. Biz de araştırma yaptık, benim ameliyatımı Türkiye'de yapabilecek 5-6 doktor varmış. Özel olunca ameliyat masrafı da hayli yüksek. Yaptığımız görüşmeler sonucu ameliyat masrafının 200 bin liranın üzerinde olduğunu öğrendik. Ben malulen emekli olmuş, ayda bin 70 lira alan biriyim. Üç çocuğum, eşim, onların geçimi var. Benim bu ameliyat parasını karşılamam çok zor. 4 senedir çalışamıyorum, maddi olarak tükendim. Babamın desteğiyle geçimimizi sağlıyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Dünyaya bakan penceremin kapanmasını istemiyorum. Çocuklarımın büyüdüğünü, iyi bir yere geldiklerini görmek istiyorum diye konuştu.

SALTUKBEY YAŞAMA DÖNDÜRDÜ

Eşinin geçirdiği rahatsızlıklar sebebiyle dünyaya küstüğünü ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Yıldız Candan, 'Doktorlar bizim onu yakın takip etmemizi istiyordu. Bize 'kendime faydam yok ki çocuklarıma faydam olsun' diyordu. Saltukbey dünyaya gelince adeta dünyayla barıştı. Yaşama döndü, mücadeleye başladı. Çok zor günler geçirdik. Hem benim ailem hem de eşimin ailesi olmasa ayakta duramazdık. Yediğimiz günler, yemediğimiz günler oldu. Hep beraber eşimin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. İnşallah devlet büyükleri bir kapı açar, eşimin gözleri açılır. Hakikaten biz artık kelimelerin bittiği yerdeyiz. Artık söyleyecek bir sözümüz kalmadı dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu