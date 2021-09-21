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Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz göreve başladı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz göreve başladı

Erzurum Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğüne atanan Oğuzhan Yavuz, göreve başladı.

Erzurum Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğüne atanan Oğuzhan Yavuz, göreve başladı.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Yavuz, son olarak görev yaptığı DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcılığı görevi sırasında önemli projelerde görev aldı.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Yavuz, Erzurum ve Erzurumluya hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Önceki bölge müdürü Emrah Köleoğlu'na yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür edip bundan sonraki hayatında başarı dileyen Yavuz, Erzurum'un kurtuluş meşalesinin yakıldığı, yüreği vatan aşkıyla yanan yiğit vatan evlatları "dadaşlar" diyarı olduğunu aktardı.

Yavuz, "Erzurum'un bizim yüreğimizdeki yeri başkadır. Burada görev yapmak her insana nasip olmaz. Bugün 'Bismillah' diyerek göreve başladığımız bu saat itibariyle başta Erzurum ve bölgemiz olmak üzere bölgemize bağlı Erzincan ile Ağrılı hemşerilerimizin hizmetkarıyız." ifadesini kullandı.

Müdürlük kapsamındaki il ve ilçe yöneticileriyle omuz omuza vererek, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun şekilde çalışacaklarını vurgulayarak, en büyük hedeflerinin devam eden projeleri bir an önce tamamlayarak faydaya dönüştürmek, yeni projeler üreterek illerin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamak, mümbit topraklara can suyu olarak çiftçinin ve üreticinin ekonomik refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz göreve başladı

Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz göreve başladı

Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz göreve başladı

Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz göreve başladı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz göreve başladı - Haberler
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