Depremde evleri hasar görenlere konteyner ulaştırıldı

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'da dün meydana gelen merkez üssü Köprüköy ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara konteyner evler teslim edilmeye başlandı.

Erzurum Valiliği koordinesinde Afad, 112 Acil Sağlık, UMKE, Kızılay, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Büyükşehir Belediyesinden oluşan çok sayıda ekip depremden etkilenen Topçu, Söylemez ve Duatepe Mahallelerindeki çalışmalarına devam ediyor.

AFAD tarafından tırlarla söz konusu mahallelere getirilen 15 konteyner, vinç yardımıyla indirilerek evi kullanılmaz durumdaki vatandaşlara teslim ediliyor.

Ekiplerin mahallelerde hasar tespit çalışmalarına devam ettiği bölgede Kızılay ekipleri de vatandaşların gıda ihtiyaçlarını gideriyor.

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köprüköy'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden hemen sonra Kızılay ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini anlatan Bozhalil, "Afet mağdurlarımıza sıcak çorba, çay ve yemek ikramında bulunduk. Kızılay olarak toplam 12 personelimiz ve 2 ikram aracımız, 4 de tespit aracımız bölgede görev alıyor." dedi.

Kışlık kıyafet ihtiyacı olan çocuklar belirleniyor

Bozhalil, depremden etkilenen vatandaşların evlerine giremediğini belirterek bu kapsamda ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını aktardı.

Ekiplerin yarına kadar aynı şekilde çalışmaları sürdüreceğini ifade eden Bozhalil, "Gıda ve AŞ desteğinin yanı sıra depremden etkilenen köylerdeki öğrenci çocuklarımızın mont, pantolon ve bot gibi kışlık elbise ihtiyaçlarını tespit edip karşılayacağız. Şimdiye kadar 50 civarında öğrenci tespitini yaptık. En kısa sürede kıyafet desteğinde bulunacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Medeni Kırmacı da AFAD, sağlık, Türk Kızılay ve jandarma ekiplerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, "Deprem olduğundan beri Allah razı olsun devletimiz yanımıza oldu ve yaralarımızı sarmaya çalıştı. Soba ve çadır verdiler. Sıcak çorba ikramında bulundular. Şu anda bir sıkıntımız yok. Tüm ekiplere ve Türk halkına teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.