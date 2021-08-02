Erzurum'da yüzde 75 hibeyle ekilen nohutta verim yüksek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelindeki hibe destekleri sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelindeki hibe destekleri sürüyor. Erzurum'da 100 çiftçi, yüzde 75 hibeli tohum desteğiyle nohut, patates ve fasulye ekti. Çiftçiye alternatif gelir kapısı olan ürünlerde verim beklentisi oldukça yüksek. Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75'i hibe tohum desteğinden yararlanan 100 çiftçi nohut, patates ve fasulye tohumlarını toprakla buluşturdu. Her yıl yaygınlaşan nohut üreticiliği kentte üreticiye alternatif gelir kaynağı olacak.

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'da, tarımsal üretim alanında yem bitkileri ve buğdayın yanı sıra en yaygın ekimi yapılan İspir ve Hınıs fasulyesi ile patates, en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor.

Ürün çeşitliliğinin artırılması, üreticinin desteklenerek yeni gelir kaynaklarının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelindeki hibe destekleri çerçevesinde Erzurum'da ekimi yapılan nohut, yüksek ürün beklentisi ile üreticiyi mutlu etti.

Kentte yaklaşık 100 çiftçinin yüzde 75'i hibe olarak verilen tohumları ilkbaharda toprakla buluşturmasıyla ekilen nohudun, ülke genelinde etkili kuraklığa rağmen su ihtiyacı diğer bitkilere oranla daha az olduğu için gelecek yıllarda daha geniş alanlarda üretilmesi planlanıyor. Bunun için gerekli hazırlıklarını sürdüren yetkililer, Erzurum'daki nohut üretiminin yaygınlaştırılarak patates ve kuru fasulyeden sonra üreticiye alternatif gelir kazandırılmasını amaçlıyor.

Palandöken Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Yiğit, tarım ve gıda arzının giderek önem kazandığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bunun çok daha derinden hissedildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından kentteki çiftçilere bahar döneminde buğday, yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri ile Kastamonu sarımsağı, coğrafi işarete sahip olan Hınıs ve İspir fasulyeleri, silajlık mısır ve nohut tohumları ile sebze ve meyve fidesi dağıtımının yapıldığını dile getiren Yiğit, bunun yanında tüm ekipleriyle çiftçilerin yanında olduklarını ve toprak hazırlığını yaparak ekimlerin birlikte gerçekleştirildiğini söyledi.

Üreticiye her türlü destek verildi

Yiğit, tohumları tamamen sertifikalı ve çiftçinin daha verimli ürün alabilmesi amacıyla yüzde 75'i hibe destekli dağıttıklarını bildirerek, "Bakanlığımızın çiftçilerimize vermiş olduğu bu desteğin yanında tohum yatağının hazırlanması, ekim, sulama, gübreleme ve ilaçlama desteğimizle yapıldı. Hancığaz Mahalle'mizdeki 60 dönümlük alanda da nohut ekimi gerçekleştirdik. Kuraklığın söz konusu olduğu bir yıl ve nohut bitkisi de su ihtiyacı biraz daha az olduğu için şu anda gayet iyi durumda. Sadece buradan 7-8 ton nohut almayı planlıyoruz. " dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uygulamaya koyduğu "Dijital Tarım Pazarı" çalışmasıyla üreticilerin ürünlerini dijital ortamda satabileceğini anımsatan Yiğit, dolayısıyla üreticilerin verdikleri emeğin karşılığında kazanç sağlamasını beklediklerini anlattı. Yiğit, bölgede İspir ve Hınıs fasulyesi ekiminin fazla olduğunu, nohut ekiminin yaygınlaşması için de sertifikalı tohumla desteklemeye çalıştıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Çiftçilerimiz önceki yıllarda küçük alanlarda nohut ekimi denemesi yapmışlar ama hasatta bazı zorluklar olduğu için bıkkınlık gelmiş ve bırakmışlar. 2021 yılında artık makineli tarım uygulaması var ve bu ürünün biçerdöver ile hasadı yapılacak. Dolayısıyla çiftçimiz hem kolay hasat etmiş olacak hem de diğer ürünlere göre daha fazla kar etmiş olacak. Çiftçilerimiz genelde ata ve dededen kalma yöntemlerle hasat ediyor. Kuraklığa karşı farklı ürün modelleri sahaya getirmek ve kuraklığa karşı farklı bir mukavemet göstermek amacıyla toprağa gübre bırakan gübregillerin ürün desenini geliştirmenin faydalı olduğunu düşünüyoruz. "

Palandöken ilçesi Hancığaz Mahallesi'ndeki 60 dönümlük arazisine nohut eken çiftçi Vecihi Hancağız da kuraklığa rağmen verimin güzel olmasını beklediğini kaydederek, "Devlet baba sağ olsun bize yardım etti, hibe desteğiyle nohut ektik ve oldu. Bundan sonra inşallah üretimimiz devam edecek. Artık biçerdöverler olduğu için nohut hasadını geçmişe göre kolay yapacağız. Ektiğimiz ürünün görünüşü çok güzel ve kaliteli, taneleri de büyük. Kuraklığın söz konusu olduğu bu dönemde bu ürün çok iyi oldu. " diye konuştu. Erzurum pasinler nohut hibe destek

Kaynak: Habermetre