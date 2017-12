Erzurum'da Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri, Erzurum Örneği Çalıştayı

Erzurum Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Atatürk Üniversitesinde, "Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri, Erzurum Örneği" konulu çalıştay düzenlendi.



Çalıştayın açılış konuşmasını yapan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün hizmet modelleri içerisinde önemli bir yere sahip olan kadın hizmetleri konusunda, kadın istihdamın artırılmasının ve bu alanda farkındalık oluşturulmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.



Ekonomik ve sosyolojik nedenlerle ortaya çıkan sorunların aşılmasının, koruyucu ve önleyici hizmetleri etkinleştirmekle mümkün olacağını belirten İlbaş, "Bu bağlamda kadın istihdamının artırılması önleyici hizmet olarakta nitelendirilebilmektedir. Kadın çalıştayının Erzurum'da her kesimden sahada çalışan kadınları, akademisyenleri, STK temsilcilerini, kamu kurum temsilcilerini bir araya getirmesi, kurumlar arası iletişim ve birlikte iş yapabilme kültürü adına önemli bir ayrıcalıktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'nın, kadınların çalışma hayatını kolaylaştıracak hizmetler konusundaki yaklaşımı ve kadın istihdamının artırılmasındaki duyarlılığı, kadınların işgücüne katılım oranını olumlu yönde etkilemektedir.



Son yıllarda kadın istihdamı ve kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesinde önemli bir ivme kaydedilmiştir. Çeşitli kurumlar tarafından yapılan araştırmalar ve çalışmalarda bu gerçeği doğrulamaktadır. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın Raporuna göre, Türkiye, 2007-2015 yılları arasında düzenli ücretli işlerde 2 milyon 160 bin kadına net iş sağlayarak "kadın istihdamını en fazla artıran ülkeler" sıralamasında 63 ülke içinde yüzde 77'lik artışla ilk sırada yer almıştır. Rapora göre, Türkiye ekonomisi 2007-2015 yılları arasında düzenli ücretli sınıfında 5 milyon 325 bin kişi için iş oluşturdu ve bu işlerin yaklaşık yüzde 40'ında kadınlar çalıştı. Öte yandan TBMM'deki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4.5, 1995'te ise yüzde 2.4 iken, bugün bu oran yüzde 15'e yükselmiştir. Bunun somut örneği bugün aramızda bulunan sayın vekilimizdir. Erzurum'da da kadın istihdamı önemli oranda artmaktadır. TÜİK verilerine göre Erzincan, Erzurum, Bayburt illerini içerisine alan TRA 1 bölgesinde yüksek öğrenim gören kadınların iş gücüne katılım oranı 2016 yılında yüzde 69.9 olmuştur. Yine aynı dönemde lise mezunlarının iş gücüne katılım oranı yüzde 20,6 olarak tespit edilmiştir" dedi.



ÇALIŞTAY İL VE BÖLGE BAZINDAKİ ÇALIŞMALAR YOL GÖSTERİCİ OLACAK



Kadın istihdamının artması konusundaki çözüm önerilerine değinen İlbaş, "Kadın istihdamı konusunda en iyi çözümlerden biri ise kadınların ev ekonomisine kazandırılmasıdır. Bu noktada sivil tolum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Herhangi bir alanda eğitim almayan ve mesleği olmayan kadınların ev ekonomisine kazandırılması kadın istihdamı açısından son derece önemlidir. Çalıştıyamızda sorunun çözüme ilişkin önemli fikir ve verilerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Kadın istihdamının artırılması noktasında kurumlar arasındaki sinerjinin gelişmesini ve sosyal sermayenin artmasını sağlayan kadın çalıştayının il ve bölge bazında bir çok çalışmaya yol gösterici olacağına inanıyor, çalıştaya katılan ve emeği geçen akademisyenlerimize, kurum ve STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise çalıştayın önemine değinerek, kadın girişimciliği ve istihdamının Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile ele aldıklarını ifade etti.



Büyümenin toprak genişliği ile ölçülmediğini belirten Taşkesenlioğlu, "Artık büyümeyi sadece toprak genişliği olarak değil, ekonomik sosyal ve siyasal anlamda da gerçekleştiriyor olmak lazım ancak o zaman bir toplumun 22. yüzyılda pekişmesinden ve arzu ettiğimiz gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasından bahsedebiliriz. Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 bin. Amacımız Erzurum'un gelişmesi ve kadınların hem istihdam olanaklarını hem de girişimci sayısını artırmak. 2002 yılında Dünya Bankasının her sene yayımladığı 'iş yapma kolaylığı' raporunda Türkiye dünyada 148 ülke içinde 88. sıradaydı ama AK Parti hükümetinden sonra Türkiye şu anda 60. sırada. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ öncülüğünde kurulan ekiple de Türkiye'de iş yapma kolaylığı endeksinde devletimiz önümüzdeki 5 sene içinde 20. sıraya girmeyi hedefliyor." Diye konuştu.



Çalıştayda, 3 çalışma grubu oluşturularak, kadın istihdamının önündeki engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler üzerinde duruldu. - ERZURUM