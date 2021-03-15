Erzurum'da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Erzurum Şubesi Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

TÜKODER Erzurum Şubesi Başkanı İspirli, pandemi sürecinden dolayı çevrimiçi eğitimler düzenlediklerini belirterek, gelişmiş ülkelerde önemli bir insan hakkı olan tüketici haklarının önemsendiğini ifade etti. İspirli, kentte binlerce kişiye bilinçli tüketici eğitimi ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, bilinçli tüketimin kaliteli üretimi artırdığını söyledi.

TÜKODER Erzurum Şube Başkanı İspirli, Dünya Tüketiciler Günü tarihçesinin 1962'ye dayandığını ifade ederek, şunları söyledi: "1962'de ABD Başkanı J.F.Kennedy, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmasında, herkesin birer tüketici olduğunu ve tüketicilerin kamusal alanda ve özel sektörde alınan ekonomik kararları etkileyen ve bunlardan da etkilenen çok önemli bir ekonomik grup olduğunu, buna rağmen seslerini duyuramadıklarını, dolayısıyla örgütlenerek haklarına sahip çıkmaları gerektiğini ve onların belirli çerçevede korunmasının gerekliliğini savunarak, geleceğin, tüketici merkezli politikalar uygulayanlar için daha parlak olacağını ileri sürmüş, bir anlamda günümüz dünyasına yönelik önemli bir öngörüde bulunmuştur. Bu konuşma nedeniyle, Birleşmiş Milletler tarafından 15 Mart tarihi "Dünya Tüketici Hakları Günü" olarak ilan edilmiş ve ilk olarak 1983 yılında kutlanmıştır."

Ülkemizde de 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlayan Dünya Tüketici Hakları Gününün, bütün dünyada tüketici haklarının daha da ileriye götürdüğünü belirten İspirli, "Anayasamız, 172'nci maddesinde yer alan "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder" hükmü ile tüketicinin korunması konusunu Devlet güvencesine almıştır. Gerek anılan hüküm, gerekse 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na yapılan tam üyelik başvurusundan sonra topluluk mevzuatına uyum çerçevesinde, tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler, Avrupa Topluluğu'nun tüketici odaklı yaklaşımı, tüketiciyi koruma politikaları ve Türk tüketicisinin yaşadığı sorunlar dikkate alınarak hazırlanan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1995 yılında yürürlüğe girmiş ve 14 Mart 2003 tarihinde toplumsal bir mutabakat ile değişikliğe uğrayarak AB normlarına getirilmiştir. Kanun 2014 yılı mayıs ayında yeniden düzenlenerek, 6502 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir" dedi.

Pandemi sürecinde zor bir süreç yaşayan tüketicinin, fırsatçılık yapan ve fahiş fiyat uygulayan bazı esnaf konusunda mağdur olduğunu belirten İspirli, "Erzurum'da ekmeğe yapılacak zam konusunda da Sayın Valimiz, fırıncıları ve tüketici dernek temsilcilerini davet ederek, katılımcı yönetim anlayışını önemsedi. Esnaf ve biz sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getirdi. Zor bir süreç geçiren esnafın sorunlarını elbette çok iyi biliyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki 25 kuruş kazanç sağlamak için eksi 20 derece soğukta belediye ekmek büfesi arayan vatandaşın durumu daha öncelikli. Ekmek kutsaldır, yoksul için çok önemlidir. Şu süreçte ekmekle uğraşmak rasyonel bir çözüm değildir. Pandemi süreci dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Her kesim dertli SGK ve vergi borcu, doğalgaz borcu, üretim girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı kapanmanın eşiğine geldi bazı işletmeler. Toplantıda fırıncılar 1.25 TL olan ekmeğin fiyatının 1.50 TL olmasını talep ettiler. Sayın valimizde bu zammın zamanı olmadığını belirterek, zammın ramazandan sonra yapılması gerektiğini savundu. Söz konusu toplantıda TÜKODER temsilcisi olarak 25 kuruşluk zammın yüzde 20 artışa tekabül ettiğini ifade ederek, bu oranın resmi enflasyonun üzerinde olduğunu ifade ettim. Sayın valimiz geçim mücadelesi veren mağdur vatandaşın sesi o oldu o toplantıda. Duyarlılıklarından dolayı sayın valimize tüketiciler adına teşekkür ediyorum. Ramazan öncesi fahiş fiyat uygulayan esnafın Ticaret Bakanlığına şikayet edilmesini istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı