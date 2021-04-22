ERZURUM 23 NİSAN İÇİN MİKROFONUN BAŞINA GEÇTİLER
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ERZURUM 23 NİSAN İÇİN MİKROFONUN BAŞINA GEÇTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM Devlet Tiyatroları'nda bestekar ve piyano sanatçısı olan müzik öğretmeni Selçuk Yılmaz'ın, bestelediği "23 Nisan" konulu şarkıyı oğlu Cihangir Yılmaz (12) ve Elvin İspir (10) seslendirdi.

ERZURUM Devlet Tiyatroları'nda bestekar ve piyano sanatçısı olan müzik öğretmeni Selçuk Yılmaz'ın, bestelediği "23 Nisan" konulu şarkıyı oğlu Cihangir Yılmaz (12) ve Elvin İspir (10) seslendirdi. Erzurum'a ait bir proje yapmak istediklerini söyleyen Selçuk Yılmaz, "Çocuklarımızın seslendirdiği parçaya bir de klip çektik. Şehrimizin değerlerini ön plana çıkarmak için çekimlerde tarihi mekanları tercih ettik" dedi.

Erzurum'da yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Cihangir Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için babası Selçuk Yılmaz (43)'ın sözlerini yazıp, bestelediği "23 Nisan" şarkısını 4'üncü sınıfa giden arkadaşı Elvin ispir ile seslendirdi. Parçanın klibi ise Erzurum'da bulunan tarihi eserlerden Çifte Minareli Medrese, Kale ve Palandöken kayak merkezinde çekildi. Çocukların seslendirdiği şarkının stüdyoda kaydı alındıktan sonra klip çekmeye karar verdiklerini anlatan müzik öğretmeni Selçuk Yılmaz, "23 Nisan için Erzurum'a ait ne yapabiliriz diye düşündüm. Ben imkanlar dahilinde üretmeyi çok seviyorum. Vatanımıza nasıl bir şey sunabiliriz dedim. Aklıma böyle bir fikir geldi. Kendi çocuklarıma söyledim. Onlar da bana Elvin isminde bir arkadaşlarından bahsettiler. Çocuklara yönelik sözlerden oluşan bir melodi yaparak onları çalıştırdım. Sonrasın da bu işi birazcık daha büyütelim, bir klip yapalım dedik. Çocukların geleceğe yönelik bir anısı olsun. 23 Nisan şarkıları zaten hep benzerdir. İstedik ki bir proje nasıl yapılır bunu öğrensinler, algılasınlar düşüncesiyle ortaya böyle bir şey çıkardık. Çocuklarımız büyüdüğü zaman, belki bu şehirde olmayacaklar. Yıllar sonra çektiğimiz klibi izleyip, Çifte Minareli Medrese'nin yapısını görüp 'Ne güzel bir yerde bir şey yapmışız' diyecekler" diye konuştu.

23 Nisan için neşeli bir parça seslendirdikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Elvin İspir, "Okulumu, arkadaşlarımı çok seviyorum. Dans eğitimleri alıyorum. Dans etmeyi, mutlu olmayı ve gülümsemeyi çok seviyorum. 23 Nisan için çok güzel bir şarkı çıkardık. Şarkımızı çıkarırken mutlu anlar yaşadık çok eğlenceliydi. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramda harika bir iş çıkardık. Gerçekten şarkımız çok güzel oldu" dedi.

Parçadaki piyano kısımlarını kendisinin çaldığını söyleyen Cihangir Yılmaz, "Küçük yaşlardan beri üst seviyede klasik piyano eğitimi alıyorum. Yüzmeyle uğraşıyorum, spor yapıyorum. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güne özel bir klip çıkarmak istedik. Şarkıyı babam besteledi. Kendisi aynı zamanda bir müzik öğretmeni. İlk önce şarkıya çalıştık. Sonra ses kaydını aldık. Ondan bir kaç gün sonra da klibi çektik. Parçanın piyano kısımlarını ben çaldım. Böyle bir proje yaptığımızdan dolayı hem heyecanlıyım. Hem de çok mutluyum" diye konuştu.

ERZURUM 23 NİSAN İÇİN MİKROFONUN BAŞINA GEÇTİLER
ERZURUM 23 NİSAN İÇİN MİKROFONUN BAŞINA GEÇTİLER
ERZURUM 23 NİSAN İÇİN MİKROFONUN BAŞINA GEÇTİLER
ERZURUM 23 NİSAN İÇİN MİKROFONUN BAŞINA GEÇTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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