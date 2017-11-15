Erzincanlı muhtar o gece eşine 'Ölürsem Şehit, kalırsam gazi olurum' dedi

15 Temmuz gecesi Türk Telekom binasında hainlerin kurşunlarına hedef olan İstanbul Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş'ın ismi, Erzincan Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılan parka verildi



ERZİNCAN - 15 Temmuz gecesi Türk Telekom binasında hainlerin kurşunlarına hedef olan İstanbul Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş'ın ismi, Erzincan Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılan parka verildi. Parkın açılışına katılan Şehit Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş; "Ben eşim yaşarken de gurur duyuyordum, şehit olduktan sonra da gurur duydum, sonsuza kadar da gurur duymaya devam edeceğim" dedi.

Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın Kur'an tilaveti ile başlayan parkın açılış programı, saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Parkın açılış programına katılan İstanbul Acıbadem Mahalle Muhtarı Şehit Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, Parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, eşinin o gece 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' dediğini söyledi.

Şehit eşi Rahşan Sertbaş yapmış olduğu açıklamasında; "Bildiğiniz gibi eşim darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Acıbadem Türk Telekom binasına gitmişti. Bina işgaline karşı çıkmak için orada bulunan eşim de dahil olmak üzere 6 kişi bu gözü dönmüş katiller tarafından şehit edildi. Eşim o gece orada olmak zorundaydı. Çünkü şehit kanı ile sulanan bu vatanı hainlere bırakmak olmazdı. Değerli eşim o gece evden ayrılırken 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyerek abdestini alıp sokağa çıktı. Çünkü Türkiye'miz için bu ikinci kurtuluş savaşıydı. Vatanını seven herkes gereğini yapmalıydı. ve de şükürler olsun ki gereğini milletçe yaptık. Ben eşim yaşarken de gurur duyuyordum, şehit olduktan sonra da gurur duydum, sonsuza kadar da gurur duymaya devam edeceğim. Bu cennet vatanımızı, bu aziz ve yüce milletimize bir daha Allah böyle bir acı yaşatmasın, vatanı uğruna canını veren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Bu gün eşimin memleketi Erzincan'da bu parkın açılışında sizlerle olmaktan dolayı çok gururlu ve onurluyum. Bu parkta çocuklar büyüyüp gelişsinler. Şehit eşim Muhtar Mete Sertbaş'ın adına açılan parkın Erzincanlı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Parkın açılış programına, Başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanlarından Ömer Sertbaş'ta katıldı. Şehit Mete Sertbaş'ın amca oğlu olan Ömer Sertbaş, Mete Sertbaş'ın o gece hiçbir şey düşünmeden sokağa çıkışı, tüm Türkiye'yi gururlandırdığı kadar düşünmeye de sevk ettiğini dile getirdi.

Ömer Sertbaş açıklamasında; "Bu gün 15 Temmuz şehidimiz benim de amcaoğlum olan rahmetli Mete'nin hatırasına yapılan bu güzel eserin açılışında sizlerle olmaktan çok büyük onur ve sevinç duyuyorum. Mete'nin o gün hiçbir şey düşünmeden sokağa çıkışı, bizi gururlandırdığı kadar düşünmeye de sevk etmiştir. Biz 15 Temmuz'larda canını vermekten çekinmeyen bir ecdadın evladı olmakla beraber bir daha 15 Temmuz'lar yaşamamak için daha güçlü Türkiye, daha büyük müreffeh Türkiye yaratmak zorundayız. Ben şu an solumda oturan gençlere bir şey söylemek istiyorum. Gençler bir daha 15 Temmuz'lar yaşamamak için, kurtuluş savaşları yaşamamak için çok güçlü olmak zorunda olduğumuzu, çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyorsunuz değimli? Öğretmenler sizlere bunu söylüyor. Ben sizlerden geleceğe daha güzel hazırlıklı olmak için, daha çok çalışacağınıza dair söz vermenizi istiyorum" diyerek minik öğrencilerden çalışma sözü aldı.

Konuşmalarına ardından Parkın açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi ve çocuk parkı hizmete açıldı.