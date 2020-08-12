Erzincanlı çiftçilerin feryadı: 45 gündür tarlamıza su veremiyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincanlı çiftçilerin feryadı: 45 gündür tarlamıza su veremiyoruz

- Erzincanlı çiftçilerin feryadı: 45 gündür tarlamıza su veremiyoruz!

12.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:39

- Erzincanlı çiftçilerin feryadı: 45 gündür tarlamıza su veremiyoruz!

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çukurkuyu Mahallesi'nde yaşanan sulama sıkıntısı nedeniyle tarlalardaki mısırlar kurumaya yüz tuttu. 45 gündür arazilerine su veremediklerinden dolayı mahsullerinin kuruduğunu belirten çiftçiler, "Yazık değil mi bizim emeklerimize, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını getirip buraya yatırmışız. Cumhurbaşkanımız araziler boş kalmasın devlet desteklerinin yanımızda olduğu söylemesine rağmen yereldeki sorunlar nedeniyle bizim çektiğimiz çileler budur" diye tepki gösterdiler.

Erzincan merkez Çukurkuyu'daki çiftçiler tarlalarını 45 gündür sulayamıyor. Mahsulü tarlasında kuruyan çiftçiler, Erzincan İl Özel İdaresine bağlı sulama birliğinin ilgisizliğini gösteriyor.

Tarlasına ekim yapmadan önce Sulama Birliğine ekim yapacağı alanla ilgili beyanname verdiğini belirten çiftçi Adem Keleş, "Tarlamı ekmeden sulama birliğine beyannamemi verdim, sözleşmemi imzaladım, geldim tarlamı ektim. 45 günün üzerine 2. suyumu cumartesi günü verdim ayın 6'sında, yetkililere gittim. Sulama birliğine gittim. İl Özel İdaresine gittim, milletvekilimiz ile görüştüm olmadı. Vali yardımcımız ile görüştüm bizim ilgili birimlere aktardı. Devletimize bir kuruş borcumuz olmamasına rağmen su verilmediği için mahsullerimiz kurudu. Bizim emeklerimize, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını getirip buraya yatırmışız. Cumhurbaşkanımız araziler boş kalmasın devlet desteklerinin yanımızda olduğu söylemesine rağmen bizim çektiğimiz çileler budur" diye konuştu.

"40 dönüm yer ektim 20 dönümüm zararda"

Şu ana kadar mahsulüne iki defa su verdiğini belirten Keleş, "Benimle beraber mahsulünü ekenler 5. suyunu veriyorlar. Biz ise mahsulümüzün daha ikinci suyunu sulamışız. Bu saatten sonra suladığım bu mahsulden benim elime ne geçecek? Sulamanın yetersiz geldiğini İl Özel İdaresine söylediğimizde ise, 'az ekseydin' diye cevap veriyorlar. Sulama birliğindeki özel idareye devredilmende önce birliğe gittik, beyannamemizi verdik. Ama yetkililer şimdi bize 'ekmeseydin kardeşim' diyor. Beyannamemi verdiğim zaman neden bu bana 'orada su problemlerim var ben sana su veremem' deseydin şimdi böyle bir sorunla karşılaşmayacaktım. Beyannamemizi düzenlediler, imzaladık beyannamemizi verdik çıktık geldik. İlk suyu verdiklerinde bize saat uygulamadılar bir sefer arazimizi suladık. Ondan sonrada bize saat uyguladılar 40 dönüm üzerine bize 14 saat su verdiler. Geçtiğimiz Cumartesi'de 4 veya 5 saat sonra su verdiler, gerisini de sulayamadım kurudu gitti" dedi.

"Sulama birliği destek değil köstek oluyor"

Sulama dönümüne göre dakika uygulamasının olduğunu belirten çiftçi Cevat Keskin ise, "Ben de 32 dönüm mısır ekme beyanında bulundum, beyanımı kabul ettiler. Sulama sezonu geldi ilk suyumu verdiler, 32 dönümü suladım, bize dönümüne göre dakika uyguladılar. Biz burada 7-8 komşuyuz nedense bu sadece bize uygulanıyor. Mahalledeki diğer komşularımıza dakika sınırı hiç uygulanmadı, dakika uyguluyorlarsa herkese uygulasınlar. Bizde hakkımıza razı olalım, bana dakika uyguluyorsan her hafta benim suyumu vermek zorundasın. Benim verdiğim tüm emeklerim mahsulü harap oldu. Benim bu zararımı kim karşılayacak? Eğer benim suyumu vermeyeceklerse kibriti verip yakayım burayı. Sulama birliği bize destek değil köstek oluyor" ifadelerini kullandı.

Erzincanlı çiftçilerin feryadı: 45 gündür tarlamıza su veremiyoruz

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi 3. Sayfa
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Orhan Gencebay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Erzincanlı çiftçilerin feryadı: 45 gündür tarlamıza su veremiyoruz - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 13:52:14. #1.14#
title