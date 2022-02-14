Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok" - Haberler
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Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama:

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Artvin'de korku ve paniğe neden oldu.

ARTVİN (İHA) - Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Artvin'de korku ve paniğe neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti.

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedilen korku ve paniğe neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Vali Doruk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam saat 21.25 civarında meydana gelen ve merkez üssü Ermenistan olan 5.3 büyüklüğündeki deprem ilimiz genelinde de hissedilmiştir. Konu ile alakalı ilgili birimlerimize yapılan herhangi olumsuz bir ihbar olmamıştır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun." - ARTVİN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ermenistan, Shirak FA, Türkiye, Artvin, Yerel, Haberler

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