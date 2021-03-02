Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri
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Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri

02.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:33

Ermenistan'da ordunun, istifası için muhtıra verdiği Başbakan Nikol Paşinyan, ülkedeki parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi planladıklarını bildirerek, "Ekimde, yeni anayasanın kabul edilmesi veya anayasada değişikliklerin yapılması sürecini başlatmamız gerekiyor.

Ermenistan'da ordunun, istifası için muhtıra verdiği Başbakan Nikol Paşinyan, ülkedeki parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi planladıklarını bildirerek, "Ekimde, yeni anayasanın kabul edilmesi veya anayasada değişikliklerin yapılması sürecini başlatmamız gerekiyor." dedi.

Başkent Erivan'da, iktidar ve muhalefet yanlıları, aynı anda mitingler düzenledi.

Başbakan Paşinyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle bir araya gelirken, hükümetin istifasını talep eden muhalif kesimler ise Mareşal Bagramyan Caddesi'nde toplandı.

Paşinyan ve muhaliflerin aynı saatte düzenledikleri gösterilere, binlerce kişi katıldı.

"Yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş senaryosu mümkün"

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ülkedeki parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapmayı planladıklarını belirterek, "Ekimde, yeni anayasanın kabul edilmesi veya anayasada değişikliklerin yapılması sürecini başlatmamız gerekiyor. Yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş senaryosu da mümkündür." ifadesini kullandı.

Bunun için referandum yapmayı planladıklarını belirten Paşinyan, "Yeni sistem, Ermenistan'da istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte siyasi krizlerin çıkmasını engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Genelkurmay Başkanı yasaları ihlal etti"

Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, kendisini istifaya çağıran bildiri yayımladığını anımsatarak, "Genelkurmay Başkanı, bu bildiriyle yasaları ihlal etti ve kendisinin istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmazdır." diye konuştu.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da orduyu kendisine karşı kışkırttığını savunan Paşinyan, "Genelkurmayın bildirisi, eski yetkililerin ve özellikle de Sarkisyan'ın etkisi sonucu yayımlandı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnameyi imzalayacağı umudunu paylaşan Paşinyan, erken parlamento seçimlerine gitmeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Paşinyan görüştü

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Başbakan Paşinyan'ın bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, ülkede oluşan siyasi durumun ele alındığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan Anayasası ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi.

Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi imzalamayarak geri çevirmişti.

Başbakan Paşinyan, aynı kararnameyi Cumhurbaşkanlığına tekrar göndermişti.

Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri
Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri
Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri
Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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