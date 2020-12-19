Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi
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Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi

19.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 19.12.2020 21:07

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki bozgunun ardından ilk defa dışarı çıktı. Öfkeli halk, ezilme tehlikesi geçiren Paşinyan'ı "Hain Nikol" diyerek protesto etti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Dağlık Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkın karşısına çıktı.

ERMENİSTAN'DA 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Ermenistan'da Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden 40 gün sonra, çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askerler için üç günlük resmi yas ilan edildi. Başbakan Nikol Paşinyan'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişi cumartesi sabahı, savaşta ölen askerlerin defnedildiği, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığına yürüdü.

HALKTAN 'HAİN NİKOL' SLOGANLARI

Halk tarafından büyük tepkiyle karşılanan Ermenistan Başbakanı, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığı'na giderek buradaki mezarlara çiçek ve çelenk bırakmak istedi. Paşinyan, kalabalığın tepkisi sonrası ezilme tehlikesi de geçirirken, korumaları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Paşinyan'ı protesto eden halk, öfkeli bir şekilde "Hain Nikol!" sloganları attı.

Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi

ŞEMSİYELERDE SİLAH SAKLANDIĞI İDDİASI

Öte yandan halk, Ermeni liderin mezarlığa geldiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, etrafındaki korumaların silahlarını şemsiyelerin içine sakladığını iddia etti.

Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi


Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi
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