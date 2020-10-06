Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı

Sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan oldusu, bu kez de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı. Füzelerin isabet etmediği saldırıda 300'den fazla şarapnel parçasının etrafa yayıldı.