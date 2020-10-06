Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı
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Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı

06.10.2020 23:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:29
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı

Sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan oldusu, bu kez de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı. Füzelerin isabet etmediği saldırıda 300'den fazla şarapnel parçasının etrafa yayıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına roket attığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Hacıyev, "Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına roket attı. Roket, BTC boru hattından 10 metre uzağa düştü ve 300'den fazla şarapnel etrafa saçıldı. Saldırı, boru hattına zarar vermedi. Ulusal Mayın Eylem Ajansı (ANAMA) bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar Ermenistan'ın enerji altyapısına saldırmak için umutsuz girişimleri" ifadelerini kullandı.

TERÖR EYLEMİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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