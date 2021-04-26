Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı
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Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı Cami duvarlarında Türklerin kan ve yağ izleri halen duruyor Ermeniler Kars'ta, 1915 yılında Ulu Cami'ye, 'anlaşma yapacağız' diyerek topladıkları Türkleri diri diri yaktı.

Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı

Cami duvarlarında Türklerin kan ve yağ izleri halen duruyor

KARS - Ermeniler Kars'ta, 1915 yılında Ulu Cami'ye, 'anlaşma yapacağız' diyerek topladıkları Türkleri diri diri yaktı. Yanan Türklerin kan ve yağlarının izleri halen cami duvarlarında duruyor.

Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve 17'inci Yüzyılda Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Cami, Ermeni mezaliminin canlı izlerini günümüze taşıyor. Cami, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Kars'ın Rus işgalinde kaldığı yıllarda Ermeniler, şehrin ileri gelenlerinden 285 kişiyi, 'anlaşma yapacağız' vaadiyle kandırıp camiye toplayarak ateşe verdi. Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor. Yakılan insanların kan ve yağ izlerinin bulunduğu duvarın orijinal 2 taşı çerçeve içinde tutuluyor.

"285 ecdadımız yakılarak şehit edildi"

Ulu Cami Dernek Başkanı, Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, "Biliyorsunuz geçenlerde Biden ve içimizdeki taşnakçılar, Türkiye'yi katliamla suçladılar. Kesinlikle asılsız ve yersiz bir suçlama, kanıt istiyorlar. Bizde kanıt hazır, canlı kanıtı da Kars Ulu Cami'dir. Çerçeve içerisine aldığımız o gün yakılan, şehit edilen insanlarımızın yağ izlerinin bulunduğu muhafaza içerisine aldığımız yer mevcuttur. Ulu Cami Kars'ta gerçekten acıların yaşandığı bir cami, 24 Nisan 1915 yılında öğlenden sonra Kars'ın ileri gelen eşrafını toplayarak, 'toplantı yapacağız' diyerek bir toplantı tertiplediler ve topladılar. Maalesef 285 ecdadımız yakılarak şehit edildi" diye konuştu.

Ermenilerin katliam yaptığını ifade eden Oruç Yağcıoğlu, "Amerika başkanı yanlış söylüyor. Çünkü asıl katliam yağan, asıl barbar, Ermenilerdir. Bugün şuan bu camide kanları dahi var şehitlerimizin, Ulu Cami'de kanları dahil var. Kim barbar, kim barbar değil göreceksiniz. Biz Osmanlı'dan beri silahsız insana kurşun sıkmadık. Hiç katliam yapmadık. Biz yaşlıya saygı duyduk, çocuğa dokunmadık, kadına dokunmadık. Ermeni çocuklara, kadına yaşlıya kurşun sıktı" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ulu Cami duvarlarında bulunan ve Ermeniler tarafından yakılan Türklerin 'kan ve yağ' izleri çerçeveye alınarak muhafaza ediliyor. Ulu Cami önünde bulunan kitabede ise Ermeni mezaliminin fotoğrafları yer alıyor.

Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı
Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı
Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı
Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı
Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı
Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı
Ermeniler Ulu Cami'de 285 Türk'ü diri diri yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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