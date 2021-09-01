Erkan Kolçak Köstendil'in şok eden kararı... Avrupa'ya transfer oldu

Fenomen olan 'Çukur' dizisinin final yapmasından sonra Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le iki yıl önce aldığı Hollanda'daki evine gitti. Köstendil, yıllardır hayalini kurduğu işi Amsterdam'da gerçekleştirdi. İşte detaylar...

'Çukur' dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle fenomen olan Erkan Kolçak Köstendil, sürpriz bir projeye imza attı. Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ve hayalinin hep kalecilik olmak olduğunu belirten oyuncu, transfer oldu.

Köstendil, Hollanda 1. Lig'inde oynayan Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. Oyuncu, sözleşmeyi imzalayıp, antrenmanlara başladı.

Fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Köstendil, "Yeni takım, yeni ev, yeni aile... Amsterdam Gençlerbirliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilguy'a ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler" diye yazdı.

İki yıl önce Amsterdam'dan ev alan oyuncunun, yaklaşık üç aydır orada eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le kalıyor.

Köstendil, pandemiden önce bir kalecinin hayatını anlatan, '12 Numaralı Adam' oyunuyla da ilgi görmüştü.

Köstendil'in dizi bittikten sonra imajını değiştirdiği de görüldü.

Oyuncuya Instagram'dan tebrik mesajı yağdı.

Köstendil'in eşi Cansu Tosun da, kalp emojisi koydu.

Kaynak: Snob Magazin