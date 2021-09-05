ERKADIN'dan DSİ'ye ve toptancı esnafına açık mektup

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, Hınıs'ın Erence köyünde fasulye üretimi yapan kadınlara destek olunması amacıyla DSİ ve toptancı esnafına çağrı da bulundu.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, Hınıs'ın Erence köyünde fasulye üretimi yapan kadınlara destek olunması amacıyla DSİ ve toptancı esnafına çağrı da bulundu.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, "250 haneli Hınıs'ın Erence Köyünde Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği'nin gönüllüleri var. Onlarla sohbet ederken köylerinde bulunan bir yatırdan bahsettiler. Bu yatırın Abdurrahman Gazi'nin kardeşi olduğu söyleniyor ve etrafında bir kaynaktan su çıkıyor bu zatın Peygamber Efendimize su taşıdığı söyleniyor. Çok ilginçtir ki bu kaynak iki- üç yılda bir kayboluyor, kaybolduğu zaman köyde ekin biçin ziyan oluyor ve mahsul alınmıyor. Ertesi yıl yeniden kaynıyor ve bu gözenin suyu tarım sulamada kullanılıyor, işte o zaman köylü bayram ediyor çünkü mahsul harika düzeye ulaşıyor, oldukça da güzel bir mahsul alınıyor. 7-18 yıl önce tarım sulamada kullanılsın diye DSİ tarafından sondaj çalışması yapılmış ancak tarım sulamada kullanılacak olan suyu çıkarmadan sebebi bilinmez bir şekilde bırakıp gitmişler. Tuzlu, zehirli falan denilmesine rağmen köylüler "biz içtik zehirlenmedik lütfen DSİ leri bize bir çare bulsun" diye yalvarıyorlar" dedi.

Erence köyünün kadınlarının şeker fasulye ürettiklerini ve destek beklediklerini ifade eden Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı, "Erence köyünün çok verimli bir toprağı, çok çalışkan kadınları var. Elbette erkeklerde çalışıyor ama Fasulye üretimi kadınların elinden geçiyor. Birkaç sene önce patenti de alınan Kuru Fasulyenin ne yazık ki pazarını oluşturamadıkları için şu an ellerinde 100 ton kadar mahsulleri mevcut. Gerçek değerini verecek toptancıları bekliyorlar. Bu fasulyenin bir özelliği de yedi sene kadar beklemesine rağmen kurtlanma, küflenme gibi bir durum asla olmuyor. Bizde Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği olarak Erence köyünün kadınlarının sesi olup DSİ ve toptancı ticaret erbabından destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı