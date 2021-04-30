Erhan Afyoncu kimdir? Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli? Erhan Afyoncu biyografisi!

Türk tarihçi, yazar, akademisyen, televizyon programcısı, köşe yazarı ve Millî Savunma Üniversitesi rektörü olan Erhan Afyoncu kimdir? Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli? Erhan Afyoncu mesleği nedir? Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi nedir?

Türk tarihçi, yazar, akademisyen, televizyon programcısı, köşe yazarı ve Millî Savunma Üniversitesi rektörü olan Erhan Afyoncu kimdir? Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli? Erhan Afyoncu mesleği nedir? Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ERHAN AFYONCU KİMDİR?

Erhan Afyoncu (d. 1967; Tokat), Türk tarihçi, yazar, akademisyen, televizyon programcısı, köşe yazarı ve Millî Savunma Üniversitesi rektörüdür.

HAYATI

İlk ve ortaöğrenimini doğum yeri de olan Tokat'ta gördü. Gazi Osman Paşa Lisesini tamamladıktan sonra 1984 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümüne başladı. 1988 yılında mezun olup bir yıl sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaratnamesi) tezi ile yapıp, 1997 yılında Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) tezi ile doktorasını tamamladı. 2000 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe, 2014 yılında ise profesörlüğe yükseldi. 2001 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkan yardımcısı oldu. 2016 yılı itibarıyla Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanıdır.

2007 yılında 24 televizyonunda Geçmiş Zaman Olur ki adlı haftalık bir tarih programına katılmaktaydı. Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Pelin Batu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı. Ayrıca ilk sayısı 30 Mayıs 2010'da çıkan ancak 22 Mayıs 2011'de yayın hayatı son bulan Habertürk Tarih dergisinde de pazar günleri yazdı. Ayrıca derginin akademik koordinasyonu görevini üstlenmişti. 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk sezonunda tarih danışmanlığını yapan Afyoncu, dizinin ikinci sezonunda tarih danışmanlığını bıraktı. 11 Nisan 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Bugün gazetesinde 2008 yılından Nisan 2014 tarihine kadar köşe yazıları yazdı. 17/25 Aralık olaylarından sonra bu gazetedeki görevinden ayrıldı. 2016 yılında Sabah gazetesinde köşe yazarlığına başladı.

4 Ekim 2016 tarihinde, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddeleri uyarınca, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın önerdiği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın uygun gördüğü adaylar arasından Afyoncu'yu Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadı. haberler.com

ÖZEL HAYATI

Kendisi gibi tarihçi olan Fatma Afyoncu ile evli olup, üç çocuğu vardır.

ESERLERİ

• Das Osmanische Reich: Unverhüllt, çev. Nilüfer Çepeli, Yeditepe Yayınevi.

• Kıbrıs Meselesi, Tarih Ve Tabiat Vakfı Yayınları (TATAV) - Ali Ahmetbeyoğlu, Erhan Afyoncu.

• Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Tarih Ve Tabiat Vakfı Yayınları (TATAV) .

• Osmanlı'nın Hayaleti, Yeditepe Yayınevi.

• Ottoman Empire Unveiled, Yeditepe Yayınevi.

• Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Yeditepe Yayınevi.

• Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınevi.

• Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Tatav Yayınları.

• Fatih ve Fetih Albümü, Tatav Yayınları.

• Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınları.

• Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler (Uğur Demir ve Ahmet Önal ile birlikte), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010 ISBN 6054052202.

• Truvanın İntikamı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2009, ISBN 978-605-4052-11-0.

• Yavuz'un Küpesi, Yeditepe Yayınevi ,Erhan Afyoncu , 2010, ISBN 978-605-4052-35-6.

• Muhteşem Süleyman, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2011. ISBN 9786054052554

• Fransa'ya Osmanlı Tokadı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2011.

• Kanuni ve Şehzade Mustafa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2012.

• Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Pargalı İbrahim Paşa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2012.

• Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler), İstanbul 2013.

• İstanbul'un Kapısı Sultanbeyli Tarihi, (Vahdettin Engin, İlber Ortaylı ve Mehmet Mazak ile birlikte), Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2013.

• Peçesi Düşen Osmanlı :Çince, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2014.

• Son Dünya Düzeni, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2014.

• Süleyman Şah Türbesi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2015, ISBN 6055200770

• Muhteşem Valide: Kösem Sultan, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2015, ISBN 6059787239

• Turhan Sultan, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2015, ISBN 6059787246 (Uğur Demir ile birlikte)

• Baltacı ve Katerina, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2015, ISBN 6059787307

Muhteşem Süleyman;

Afyoncu'nun Şubat 2011'de basılan, I. Süleyman ve Hürrem Sultan'ın hayatını anlatan biyografi türündeki kitaptır. Kitabın genel yayın yönetmenliğini Mustafa Karagüllüoğlu, sayfa düzenini İrfan Güngörür ve kapak tasarımını Sercan Arslan üstlenmiştir.

Truva'nın İntikamı;

Yazarın Mayıs 2009'da basılan tarihi araştırma kitabıdır. Kitap Fatih Sultan Mehmed'in Truva medeniyeti ile ilişkisi, kişiliği ve İstanbul'un Fethi'nin bilinmeyen yönleri üzerinde durur. haberler.com