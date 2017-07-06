Ergenekon Davasında Beraat, Düşme ve Görevsizlik Kararları
Ergenekon ana dava dosyasıyla birleştirilen 12 sanıklı Danıştay saldırısı dosyasıyla ilgili görevsizlik, kapatılan özel yetkili İstanbul 13.
Ergenekon ana dava dosyasıyla birleştirilen 12 sanıklı Danıştay saldırısı dosyasıyla ilgili görevsizlik, kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce beraat kararı verilen 21 sanıklı dosyayla ilgili beraat ve yargılama sürecinde hayatını kaybeden 11 sanıklı dosyayla ilgili de düşme kararı verildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararı sonrası İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye başlanan ve bu mahkemenin 21 Haziran 2017'de gerçekleşen ilk duruşmada ayırma kararları verdiği 274 sanıklı Ergenekon davasında, yeni kararlar alındı.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, kapatılmasına karar verilen dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında beraat kararı verilen 21 sanığın beraatini kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararından önce kurulan hükümle beraatlerine karar verilen ve makul sürede yargılama hakkı çerçevesinde haklarında başkaca yargılama işlemi gerekmediği anlaşılan sanıklardan Adem Uzun, Ayhan Çelik, Bahadır Berk, Bekir Çelik, Coşkun Çalık, Erdal İrten, Eren Mumcu, Fuat Ermiş, Garip İrfan Torun, Hakan Akdoğan, Halis Yavuz Işıklar, İlhami Ümit Handan, Kenan Temur, Maruf Şinik, Muhterem Bağcı, Onur Özdemir, Önder Koç, Recep Taylan, Satılmış Balkaş ve Tuncay Hacıbektaşoğlu'nun, "yüklenen suçları işledikleri sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine hükmetti. Sanıklardan Ali Yiğit'in ise, "yüklenen suçun öğeleri itibariyle oluşmadığı sonucuna varıldığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.
Yargılama sürecinde hayatlarını kaybettikleri anlaşılan sanıklar Arif Doğan, Ayşe Asuman Özdemir, Emcet Olcaytu, Fatih Derdiyok, Hüseyin Görüm, Mehmet Koral, Muzaffer Tekin, Münür Kemal Yavuz, Oğuz Alpaslan Abdülkadir, Sami Hoştan ve Ünal İnanç ile ilgili dosyayı da beraatine karar verilen sanıklarla birlikte değerlendiren heyet, 11 sanığın dosyasının düşürülmesini karara bağladı.
- Danıştay saldırısına görevsizlik
Mahkeme heyeti, ilk olarak 22 Haziran 2017'de ise, daha önce Ergenekon ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen Danıştay saldırısı davasının 12 sanığıyla ilgili hüküm kurdu.
Bu kapsamda, "terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli kasten öldürme" gibi suçlardan yargılanan tutuklu sanık Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Salih Kurter, Süleyman Esen, İsmail Sağır ve Tekin İrşi, silah temin ettikleri iddia edilen sanıklar Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan Akyıldız ve Mahmut Güzel hakkındaki dosyayla ilgili görevsizlik kararı veren heyet, dosyanın yetkili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı.
Danıştay saldırısı sanıklarından Salih Kurter'in hayatını kaybettiği belirtilirken, mahkemenin bu sanıkla ilgili düşme kararını Ankara'daki yetkili mahkemeye bıraktığı öğrenildi.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kalan sanıklarla ilgili yargılamanın ikinci duruşmasını 7 Eylül'de gerçekleştirecek.
Süreç
Yasayla kapatılan dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Ağustos 2013'te verilen kararda, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis, emekli Orgeneral Hurşit Tolon müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Haberal 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay 34 yıl 8 ay hapis, Sinan Aygün 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklar da çeşitli oranlarda hapis cezasına mahkum edilmişti.
Bazı sanıklar, davaya bakan ve kapatılan özel yetkili mahkemenin gerekçeli kararını yazmasının 7 ay sürmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuş ve yüksek mahkeme de "sanıkların haklarının ihlal edildiğine" karar vermişti. İhlal kararı üzerine, yasayla kaldırılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yerine başvuruları inceleyen nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanıkları tahliye etmişti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karardan 7 ay sonra 16 bin 600 sayfadan oluşan gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Temyiz duruşmaları, 6 Ekim 2015'ten itibaren yapılmaya başlanmıştı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016'da verdiği kararla, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını, "eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiği yönündeki itirazının haklı olması, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesi ve soruşturma, yargılama, delil toplama aşamalarında adil yargılanma ilkelerine aykırılık bulunması" gibi gerekçelerle bozmuştu.
Dosyaya hangi mahkemenin bakacağına ilişkin yaşanan yetki karmaşasının ardından, HSYK tarafından alınan kararla dosya, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
Eski hakim ve savcılar FETÖ'den tutuklu veya firari
"Ergenekon" soruşturmasını yürüten ve meslekten ihraç edilen savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olarak aranıyor. Bir dönem soruşturmaya bakan firari sanık Cihan Kansız hakkında da FETÖ üyeliğinden dava açıldı.
Dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyaya bakan hakimler Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açıldı. Özese ve Çalmuk tutuklu bulunurken, Haşıloğlu hala firari olarak aranıyor.
Davaya duruşma savcısı olarak giren Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın da FETÖ davaları kapsamında tutuklu bulunuyor.