Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

Askeri geçit törenine katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'le birlikte Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Hatırlanacağı üzere Haydar Aliyev, ölmeden önce Karabağ'ın alınmasını vasiyet etmişti.