Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
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Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

10.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:48

Askeri geçit törenine katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'le birlikte Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Hatırlanacağı üzere Haydar Aliyev, ölmeden önce Karabağ'ın alınmasını vasiyet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a gitmişti.

Erdoğan, Azerbaycan'da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

DAĞLIK KARABAĞ'IN ALINMASINI VASİYET ETMİŞTİ

Hayata gözlerini yummadan önce oğluna "Ne yap ne et Karabağ'ı Ermenistan'ın zulmünden kurtar" şeklinde vasiyet bırakan Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bırakan Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞI ÇALINDI

İki lider, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etikten sonra düzenlenecek olan Zafer Günü Töreni'nin yapılacağı alana hareket etti. Alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev protokole geçerek askerleri selamladı. Daha sonra alanda bulunan senfoni orkestrası iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

İKİ LİDER ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Aliyev düzenlenecek olan törenin ardından resmi törenle Erdoğan'ı karşılayacak. İki lider baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN ONURUNA YEMEK VERİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

Tören alanından kareler;

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

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