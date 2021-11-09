Erdoğan: Karabağ'ın özgürlüğü Kafkasya bölgesi için yeni bir başlangıç

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının kurtuluşunun, Kafkasya bölgesi için yeni bir başlangıç olduğuna işaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin Ermenistan'a sorunlarından kurtulma fırsatı vereceğini belirtti.

Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Erdoğan, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü vesilesiyle Azeri mevkidaşı Aliyev'i ve Azerbaycan halkını tebrik ederek "Yeni dönem Ermenistan'a sorunlarından kurtulma fırsatı sunacak. Ülkemize ve halkımıza doğrudan husumet yöneltilmediği sürece hiçbir ülkeyle çözülmeyen sorunumuz olmaz. " dedi.

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün Kafkasya bölgesi için yeni bir başlangıç gibi önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Dünyanın en bereketli bölgesi olan Kafkasya bölgesinin ekonomik zenginliklerinin burada yaşayan herkesin huzuru ve refahı için kullanılmasını istiyoruz. Yeni küresel sistemde Kafkasya'nın stratejik önemi daha da artacaktır. Biz Türkiye olarak eski tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğumuz bu coğrafyanın aydınlık geleceği için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, bölgede dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur. " dedi.

Ankara'nın Zengezur koridorunun açılışı gibi her platformda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, "Azerbaycan işgalinden geride kalan eziyetlerin etkilerini yok etmek için imar seferberliğini başlattık. Bu doğrultuda Uluslararası Fuzuli Havalimanı'nın açılışıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. " dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi günü İstanbul'da toplanacak Türk Konseyinde diğer kardeş ülkelerle birlikte ortak geleceğimizi konuşacağız. " dedi.

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