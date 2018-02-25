Erdoğan'ın Mitingi Sırasında Korkutan Olay: Yanık mı Kokuyor?

HABERLER.COM/ Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da partisinin kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti. Miting sırasında yayılan yanık kokusu korku dolu anlara neden oldu.

ERDOĞAN, YANINDAKİLERE SORDU: YANIK MI KOKUYOR?

Kokuyu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara verip yanındakilere "Yanık mı kokuyor?" diye sordu.

"BAKIN BAKALIM NEREDEN GELİYOR?" DİYE TALİMAT VERDİ

Bunun üzere yanındakiler Erdoğan'a "Evet efendim" yanıtını verdi. Erdoğan ise, "Bakın bakalım nereden geliyormuş?" diyerek talimat verdi. Yaşananların ardından Erdoğan, konuşmasına devam etti.