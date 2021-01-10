Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener dizileri? Erdinç Gülener Kırmızı Oda dizisi!
Erdinç Gülener son günelrde İclal Aydın ile aralarında çıkan aşk dedikoduları ile gündemde. Peki, Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener dizileri? Erdinç Gülener Kırmızı Oda dizisi!
Erdinç Gülener yer aldığı projelerde her daim başarılı pergformansıylşa dikkat çeken bir tiyatro sanatçısı olarak akrşımıza çıkıyor. Peki, Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener dizileri? Erdinç Gülener Kırmızı Oda dizisi!
ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?
Erdinç Gülener 26 Ocak 1971, İzmit'de doğdu. Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. 26.01.1971 yılında İzmit'te dünyaya gelen Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı.
8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış,220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.
Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı.
TİYATRO
- Kerbela
- İhanet
- Yıldız Yargılanmsı
- Elele
- Antigone
- Kamyon
- Hasan Sabbah
- Bahar Noktası
- Fehim Paşa Konağı
- Hayvan Çiftliği
- Gol Kralı Sait Hop Sait
- Eşeğin Gölgesi
- Küçük Korku Dükkanı
- Muhteşem Gatsby
- Aziz Dostum Çehov
- Yunus Emre
DİZİ
- Yeni Evli (2007) Payidar
- Canan (2010-2011) Selim
- Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
- Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane
- Richard Kane
- İlk görünüm Kurtlar Vadisi Pusu 204.Bölüm
- Son görünüm Kurtlar Vadisi Pusu 220.Bölüm
- Bilgileri
- Meslek Müfettiş
- Unvan Armageddon Timi Lideri
- Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal
- Ünsal
- İlk görünüm Kertenkele 1.Bölüm
- Son görünüm Kertenkele 71.Bölüm
- Bilgileri
- Meslek Polis
- Unvan Komiser
- Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz
- Çukur (2019) Adem Yılmaz
- Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge
FİLM
- Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi
- Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan
- Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) poyraz