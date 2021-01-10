Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener dizileri? Erdinç Gülener Kırmızı Oda dizisi!

Erdinç Gülener son günelrde İclal Aydın ile aralarında çıkan aşk dedikoduları ile gündemde. Peki, Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener dizileri? Erdinç Gülener Kırmızı Oda dizisi!

Erdinç Gülener yer aldığı projelerde her daim başarılı pergformansıylşa dikkat çeken bir tiyatro sanatçısı olarak akrşımıza çıkıyor. Peki, Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener dizileri? Erdinç Gülener Kırmızı Oda dizisi!

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener 26 Ocak 1971, İzmit'de doğdu. Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. 26.01.1971 yılında İzmit'te dünyaya gelen Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı.

8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış,220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı.

TİYATRO

Kerbela

İhanet

Yıldız Yargılanmsı

Elele

Antigone

Kamyon

Hasan Sabbah

Bahar Noktası

Fehim Paşa Konağı

Hayvan Çiftliği

Gol Kralı Sait Hop Sait

Eşeğin Gölgesi

Küçük Korku Dükkanı

Muhteşem Gatsby

Aziz Dostum Çehov

Yunus Emre

DİZİ

Yeni Evli (2007) Payidar

Canan (2010-2011) Selim

Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane

Richard Kane

İlk görünüm Kurtlar Vadisi Pusu 204.Bölüm

Son görünüm Kurtlar Vadisi Pusu 220.Bölüm

Bilgileri

Meslek Müfettiş

Unvan Armageddon Timi Lideri

Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal

Ünsal

İlk görünüm Kertenkele 1.Bölüm

Son görünüm Kertenkele 71.Bölüm

Bilgileri

Meslek Polis

Unvan Komiser

Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

Çukur (2019) Adem Yılmaz

Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge

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